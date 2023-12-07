俄3/17總統大選開放烏國4佔領區投票 納瓦尼：普廷連任毀俄國

俄羅斯總統普廷。（美聯社）

2023/12/07 21:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯國會上議院聯邦院（Federation Council）7日宣佈，將於明年3月17日舉行總統大選。由於現任總統普廷被廣泛預期將參選，遭俄國監禁的異議人士納瓦尼（Aleksei Navalny）警告，普廷再連任將「摧毀」俄國。

聯邦院7日表決通過2024年3月17日舉行總統選舉，議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）說，「基本上，這項表決結果就代表選戰的開始」。俄羅斯在烏克蘭佔領的四區：頓內茨克、赫爾松、盧干斯克和札波羅熱的居民，將可在這次大選中投票。

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普廷尚未宣佈參選，但是這名現年71歲，已是俄國自史達林（Josef Stalin）以來執政最久的俄國領導人，被廣泛預期會尋求新一任任期，並且會勝選，再做至少6年總統，到2030年。俄國政府去年也推動通過修憲，最重要的部份是讓普廷可以再多做兩任，因此他可能會擔任總統直到2036年。

由於俄羅斯兩大知名反對派領袖納瓦尼和卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza），都已被判處長刑期的有期徒刑，正在服刑，因此，俄國現在沒有可真正對普廷構成挑戰的其他可能參選者。

納瓦尼在國會通過總統選舉日期後，立即呼籲全國1億1000萬合格選民，即使「（選舉）最後結果會被操縱」，但是投給「其他任何候選人」都好，就是不要投給普廷。他在網路上發文說，「他（普廷）會摧毀俄羅斯，他必須下台」。

納瓦尼指出，這場選舉「是對普廷作為認可度的公投，對認可戰爭的公投，讓我們挫敗他的計畫，確保3月17日沒人在乎被作假的（選舉）結果是什麼，而是所有俄羅斯人都已經見證並且了解到的：大多數人的意志是普廷得下台」。

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