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提高精確度！ 日本AI系統協助內視鏡手術獲准投入使用

外科醫生使用Anaut的 Eureka Alpha系統執行內視鏡手術。（圖擷取自《日經亞洲》）

外科醫生使用Anaut的 Eureka Alpha系統執行內視鏡手術。（圖擷取自《日經亞洲》）

2024/04/28 16:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日經亞洲》28日報導，日本東京新創公司Anaut開發的人工智慧（AI）系統「Eureka Alpha」，已開始投入使用，可以在外科手術過程中，透過分析內視鏡圖像，協助醫生提高手術精確度，並降低手術難度。

據報導，Anaut去年6月向日本厚生勞動省申請批准在外科手術中使用Eureka Alpha，並在今年4月12日獲得批准。2020年創立該公司的外科醫生、Anaut執行長小林直（Nao Kobayashi，音譯）表示：「我們希望減少手術過程中的認知錯誤，讓手術更加安全。」出於安全原因，基於AI的手術輔助使用，直到最近還僅限於術前診斷影像和某些其他應用。

在內視鏡手術中，外科醫生會將內視鏡（一根末端帶有攝影機和燈的管子）插入腹部的一個小開口。這使得外科醫生能夠看到患者體內情況，並在不做大切口的情況下進行醫療手術。與傳統腹部手術相比，該過程降低患者的風險，並加快康復時間。

日本內視鏡外科學會指出，日本的內視鏡手術數量從2000年約5萬例增至2021年的近30萬例。

然而，內視鏡手術方法需要高階技術和經驗，才能準確地識別手術過程中可以移動或改變形狀的器官。Anaut的Eureka Alpha可以幫助外科醫生完成這項任務，該系統會在配備AI的監視器上以藍色顯示待手術組織的位置，醫生一般則使用普通監視器進行手術。

Anaut的小林直說：「在美國和歐洲，有很多手術過程沒有被拍攝下來，或者影片品質較差，但在日本，手術通常會被拍攝下來進行評估。這種做法極大地促進AI系統的發展。」

該公司將於4月至6月在美國和荷蘭舉行的醫學會議上展示該系統的性能研究結果，並將申請在海外銷售該系統的許可，為其產品在美國、亞洲和其他地方尋找市場。

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