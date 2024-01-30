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普廷正式列為俄羅斯總統候選人 幾乎確定當選再執政6年

俄羅斯中央選舉委員會正式將現任總統普廷登記為今年3月份總統選舉候選人，他幾近肯定獲得這次選舉，繼續執政莫斯科6年。（美聯社）

俄羅斯中央選舉委員會正式將現任總統普廷登記為今年3月份總統選舉候選人，他幾近肯定獲得這次選舉，繼續執政莫斯科6年。（美聯社）

2024/01/30 10:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯中央選舉委員會週一正式將現任總統普廷登記為今年3月份總統選舉候選人，他幾近肯定獲得這次選舉，繼續執政莫斯科6年。

根據《法新社》報導，俄羅斯總統選舉將在今年3月15日至17日舉行，現年71歲普廷自本世紀初以來開始領導俄羅斯，期間4次當選總統，短暫擔任過總理，在現今俄羅斯體制下，反對黨勢力形同幾乎不存在。

中央選舉委員會表示，當地時間29日已將普廷的忠實擁護者斯魯茨基（Leonid Slutsky）登記為總統候選人；克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同日回應，普廷不會參加選前辯論會。

報導分析，在2020年俄羅斯爭議憲政改革後，普廷至少可以繼續執政至2036年；人權團體稱，俄羅斯過去的選舉皆存在違規行為，因此獨立觀察員很可能被禁止監督這次投票過程。

儘管各界預期普廷不會面臨任何真正的競爭，但自由派挑戰者納傑丁（Boris Nadezhdin）已獲得登記為總統候選人的連署門檻，但目前不清楚納傑丁是否被允許參選。克里姆林宮表示，不認為納傑丁是名真正的競爭對手。

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