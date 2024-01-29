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批評普廷惹禍 「馬航MH17空難」頭號兇嫌判刑4年

俄羅斯極端民族主義者、頓巴斯俄民兵前指揮官吉爾金。（路透）

俄羅斯極端民族主義者、頓巴斯俄民兵前指揮官吉爾金。（路透）

2024/01/29 15:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕被荷蘭法院認定是2014年「馬航MH17空難」頭號嫌犯的俄羅斯籍前烏克蘭分離主義勢力領袖、民族主義評論家吉爾金（Igor Girkin）在批評俄羅斯總統普廷「下等人」、「怯懦的廢物」後，去年7月遭到逮捕。據《路透》報導，吉爾金1月25日被莫斯科一家法院判定觸犯煽動極端主義罪，並被判處4年監禁。

報導中說，吉爾金否認這項指控，他曾公開宣稱，自己考慮在3月的總統大選中與普廷競爭，還說他可以比這位俄羅斯資深領導人做得更好。

53歲的吉爾金站在法庭的玻璃籠子裡聽判決，他在10年前烏東的戰鬥中使用化名斯特列科夫（Igor Strelkov）。當主審法官宣布他被判有罪時，吉爾金點點頭，翻了個白眼。法官還禁止這位「軍事網紅」3年內不得使用網路。

吉爾金曾是俄羅斯聯邦安全局（FSB）上校與烏東「頓內茨克人民共和國國防部長」，2014年成為國際關注的焦點。馬航MH17航班該年7月墜毀，機上298人全數罹難，調查團隊後來認定班機遭俄製山毛櫸飛彈擊落，吉爾金則成了調查這樁空難的荷蘭當局眼中頭號嫌犯。

吉爾金曾多次公開批評俄羅斯的戰略與作戰錯誤，並對普廷感到很不滿。他去年6月25日表示，如果普廷尚未準備好讓俄羅斯獲勝的備戰條件，那他確實需要將權力合法的移交給能做好這份工作的人。

吉爾金後來至加碼抨擊「23年來，這個國家一直被『下等人』所領導，他們設法把灰塵吹進大部分國民的眼睛，試圖維持政權的合法性與穩定性，但這個國家無法承受被這個怯懦的廢物繼續掌權6年。」

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