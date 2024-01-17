普廷於克里姆林宮會晤北韓外交部長 討論軍火交易
2024/01/17 14:13
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與北韓關係持續升溫，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯總統普廷當地時間16日於莫斯科會晤北韓外交部長崔善姬，但雙方交談具體內容未對外公開。
綜合《塔斯社》、《韓聯社》報導，佩斯科夫指出，普廷當地時間16日在克里姆林宮接見崔善姬，由俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）陪同出席，但雙方交談具體內容未對外公開。
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崔善姬與拉夫羅夫討論2023年9月北韓與俄羅斯雙首腦會談成果的落實情況、韓半島問題等事宜。崔善姬也提及，北韓領導人金正恩邀請普廷回訪，將就普廷回訪北韓的行程進一步討論。據悉，克佩斯科夫曾透露，將透過外交管道協調普廷造訪北韓日程。
報導分析，崔善姬與普廷有討論關於軍火交易議題，俄軍2022年對烏克蘭發動戰爭後持續加強和北韓的關係，國際社會則懷疑莫斯科是否接受北韓的砲彈、飛彈等援助，但平壤與莫斯科至今對此始終予以否認。
據了解，崔善姬此次接受拉夫羅夫邀請從15日至17日訪俄，此為崔善姬自2022年6月晉升為外交部長後首次單獨出訪海外。