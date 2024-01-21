德國防長警告：普廷可能在5至8年內攻擊北約

德國國防部長佩斯托瑞斯表示，俄國可能在5到8年內侵犯北約國家，各國不能掉以輕心。（法新社）

2024/01/21 15:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）近日受訪時警告，好戰的俄羅斯總統普廷可能在5到8年內攻擊北大西洋公約組織（NATO），這段話正好呼應瑞典政府和軍方不久前的呼籲。

《法國國際廣播電台》（RFI）20日報導，佩斯托瑞斯在德國《每日鏡報》19日發表的訪問中指出，「我們幾乎每天都能聽到來自克里姆林宮的威脅……因此我們必須預想，普廷有一天會攻擊北約國家」。儘管俄國「目前」不太可能發動攻擊，但佩斯托瑞斯補充說，「我們的專家預計，在5到8年的時間裡，這種可能性是存在的」。

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在俄國2022年2月全面入侵烏克蘭後，克宮對波羅的海三國、波蘭、摩爾多瓦等鄰國的侵略性言論愈發猖狂，促使歐洲資深國防官員對發生重大衝突的風險發出警告。

北約軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）17日警告，北約正面臨「數十年來最危險的世界」，呼籲北約進行「作戰轉型」。本月稍早，瑞典軍隊指揮官巴登（Micael Byden）同樣呼籲瑞典人為戰爭做好心理準備，而瑞典民防部長波林（Carl-Oskar Bohlin）更明確地表示，「請容我以官方身份、不那麼含蓄地說一句：瑞典可能發生戰爭」。

佩斯托瑞斯也對瑞典官員說法表達看法，指瑞典毗鄰俄國，面臨「更加嚴峻的形勢」，因此提出警告是可以理解的。瑞典已申請加入北約，但仍在等待土耳其和匈牙利批准。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）批判普廷從不假辭色，也是歐盟中支持烏克蘭最響亮的聲音之一。他最近在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會上告訴媒體，「俄國有可能不會在烏克蘭受到遏制。如果烏克蘭不能獲勝，歐洲就不會有好下場」。

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