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稱普廷為掠食者 澤倫斯基：他不會停止侵略烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基今日在世界經濟論壇發言。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基今日在世界經濟論壇發言。（美聯社）

2024/01/16 22:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（16日）對陷入膠著的烏俄戰爭發表看法，他稱即便烏俄戰事「凍結」，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）也不會就此停止侵略烏克蘭，而烏克蘭人在2024年之後，就已明白了這件事。

綜合《美聯社》與《法新社》報導，澤倫斯基今日在瑞士達沃斯（Davos）舉辦的世界經濟論壇（World Economic Forum）上表示：「2024年之後，有人試著要凍結在頓巴斯的戰事，他們是非常有影響力的保證人，德國總理與法國總統。但普廷是一名掠食者，他不會滿足於『冷凍產品』。」

除了在世界經濟論壇發言，澤倫斯基也參與了一場僅限友邦受邀人士參加的「烏克蘭執行長」會議（CEOs for Ukraine）。透過這場會議，與會者將能了解烏克蘭目前急需什麼樣的援助，以及私人公司與公部門未來如何幫助烏克蘭重建。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）、德國副總理哈貝克（Robert Habeck）與美國烏克蘭經濟復甦特使普利茨克（Penny Pritzker）等人出席了這場會議。

澤倫斯基在演說中說：「你們對我們的支持很重要，我對此表達感謝。來到這裡也非常重要，得以增進對烏克蘭的投資並支援我們的經濟。」

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