與陣亡士兵家屬共度東正教耶誕節 普廷誓言支持前線俄軍

俄羅斯總統普廷（左）6日晚間在莫斯科市郊的新奧加廖沃官邸（Novo-Ogaryovo）會見陣亡俄國士兵的家屬。（歐新社）

2024/01/07 19:44

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（7）日為東正教耶誕節，也是烏俄戰爭第683日。而在耶誕節的前一個晚上，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在總統官邸接見了烏俄戰爭中陣亡士兵的家屬，他除了向家屬們表達謝意以外，也承諾會加大力道支持前線作戰的俄軍。

《路透》報導，普廷6日晚間在與家屬見面時說：「許多我們的人民，我們勇敢的、英勇的俄羅斯的戰士們，即使是這個時刻，在這個節日，也手持武器捍衛我們國家的利益。」

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普廷又表示：「我希望我們這次的會面能成為一個清楚易懂的訊號，傳達給俄羅斯聯邦我所有的同僚與所有階級的人，一個確保我的同僚無論何時何地，都能與你們同在的明確訊號，我再說一次，不管是什麼階級。」

俄羅斯國營電視台的畫面顯示，普廷在週六午夜於莫斯科市郊新奧加廖沃官邸（Novo-Ogaryovo）裡的禮拜堂，與這些士兵家屬一同參加了東正教的事奉聖禮（Divine Liturgy）。

與一年前不同，普廷今年並沒有向烏克蘭提議在東正教耶誕節期間休戰。烏克蘭官員昨日指出，烏東波克羅夫斯克市（Pokrovsk）遭到俄軍空襲，造成11人死亡與10人受傷。

值得一提的是，作為「拋棄俄羅斯遺產」措施的一部份，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已在去年7月簽署一項法令，將該國的耶誕節日期自1月7日改至12月25日。

普廷在午夜時分與陣亡俄國士兵的家屬一同參加耶誕宗教儀式。（歐新社）

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