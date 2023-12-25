切割俄羅斯 烏克蘭首度在12/25慶祝耶誕節

烏克蘭東正教大牧首伊皮法紐斯（Metropolitan Epiphanius，圖中），24日在首都基輔的聖米迦勒金頂修道院，主持平安夜祈禱儀式。（歐新社）

2023/12/25 16:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕在烏克蘭政府將耶誕節從承襲自俄羅斯東正教會的1月7日改為12月25日之後，許多烏克蘭人今年首次在這一天慶祝耶誕節，這是在烏克蘭軍隊持續抵禦入侵俄軍之際，為消除俄羅斯影響所邁出的又一步。

烏克蘭總統澤倫斯基在24日的平安夜發表耶誕講話，他稱所有烏克蘭人在同一日、以一個大家庭、一個團結的國家一起慶祝耶誕節。

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烏克蘭傳統上使用儒略曆，俄羅斯也使用儒略曆，俄羅斯的耶誕節是1月7日。烏克蘭在7月通過一項法律，將慶祝耶誕節的日子改為12月25日，這一天是大多數基督教世界慶祝耶誕節的日子。

烏克蘭國會網站當時指出，這項法案旨在「摒棄承襲自俄羅斯、在1月7日慶祝耶誕節的傳統」。

《法新社》報導，在首都基輔，一對分別信奉天主教和東正教的夫婦今年一同慶祝耶誕，他們指在烏克蘭終於可以一起到大教堂度過耶誕。基督教是烏克蘭的最大宗教，俄羅斯東正教會直到近年來才主導了宗教生活。

改變耶誕節的日期，是自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，為除去俄羅斯和蘇聯帝國的痕跡而採取的部份緊急行動，例如重新命名街道、以及拆除紀念碑。

2019年才舉行首次禮拜的新成立獨立教會─烏克蘭正教會（Orthodox Church of Ukraine），也已將耶誕節日期改為12月25日。由於莫斯科在2014年吞併克里米亞、並且支持在烏克蘭東部的分離主義分子，因此這個教會已正式脫離了俄羅斯東正教。

烏克蘭士兵準備在前線城市庫皮揚斯克（Kupiansk）慶祝耶誕節，俄軍據傳近來已在該地區取得進展。（路透）

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