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萬件耶誕禮物從英國出發暖 助烏克蘭度過寒冬戰時

英國民間與國際扶輪社合作，送出大量民生物資幫助烏克蘭度過寒冬，其中包括給兒童的耶誕禮物。（示意圖，路透社）

英國民間與國際扶輪社合作，送出大量民生物資幫助烏克蘭度過寒冬，其中包括給兒童的耶誕禮物。（示意圖，路透社）

2023/12/16 21:02

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國際扶輪社與英國工廠組織合作，募集英國各地捐助的物資，並整理送到烏克蘭民間，其中包括要送給兒童的1萬5000份「耶誕禮物」，在耶誕節前幫助處在寒冬戰時的烏克蘭。

根據英國《BBC》報導，兩輛滿載物資的卡車從英國東部薩福克郡的伊普斯威治鎮出發，前往烏克蘭、送上援助。卡車運送著超過40片貨板的物資，當中包括麵粉、衣服、女性衛生用品以及1萬5000件送給兒童的耶誕禮物。

耶誕禮物按照性別和年齡分類放上貨板，預計當物資送抵烏克蘭後，由國際扶輪社分送到學校、醫院和孤兒院。

扶輪社人員加納（Bria Garner）表示，所有援助都是從英國各地的組織以及「慷慨大方」的民眾捐贈的。貨運公司的倉庫經理明戈（Kurt Mingo）對此也表示，這次是真正意義上的全國性努力，有來自全國各地的物資，此次捐助著實是一項艱鉅任務。

國際扶輪社和英國的援助聯盟合作運送生活物資到飽受戰爭之苦的國家，援助聯盟是工廠和工廠租賃公司共同合作援助烏克蘭所組成。明戈表示，這暖心的舉動用意想不到的方式感動人。

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