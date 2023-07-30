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    就是不要與俄羅斯一樣！烏克蘭修法改耶誕節日期

    烏克蘭西部利沃夫市中心今年1月慶祝東正教耶誕節遊行，今年起，烏克蘭官方節日改為12月25日慶祝。（歐新社）

    烏克蘭西部利沃夫市中心今年1月慶祝東正教耶誕節遊行，今年起，烏克蘭官方節日改為12月25日慶祝。（歐新社）

    2023/07/30 08:57

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）28日簽署一項法律，將官方的耶誕節，從與俄羅斯一樣的東正教傳統1月7日，改為與多數歐洲國家相同的12月25日，外界解讀，這代表「揚棄俄羅斯傳統」，今後烏克蘭人要過著屬於自己的傳統和節日。

    綜合外媒報導，俄羅斯入侵烏克蘭逾17個月，烏國政府發起一項民意調查，詢問公民是否應將耶誕節的節日改為12月25日。超過150萬投票者中近59%支持這一項政策。該法案本月早些時候已獲得烏克蘭國會通過，澤倫斯基簽署後，使其成為法律。

    除了耶誕節改日期，同時，烏克蘭建國日（獨立日）也從7月28日改為7月15日，而烏克蘭紀念退伍軍人和陣亡將士的烏克蘭「捍衛者日」從10月14日提前到10月1日。

    新法律該附帶的解釋性說明稱，官方慶祝的紀念日更改日期，其目標是「放棄俄羅斯傳統」，包括在1月7日「強制慶祝耶誕節」，並引用了烏克蘭人「為自己的身份進行的不懈、成功的鬥爭」和「渴望」。去年，一些烏克蘭人已經在12月25日慶祝耶誕節，這一舉動代表了與俄羅斯及其文化和宗教傳統的分離。

    烏克蘭西部利沃夫市中心今年1月慶祝東正教耶誕節遊行，今年起，烏克蘭官方節日改為12月25日慶祝。（歐新社）

    烏克蘭西部利沃夫市中心今年1月慶祝東正教耶誕節遊行，今年起，烏克蘭官方節日改為12月25日慶祝。（歐新社）

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