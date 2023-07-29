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    澤倫斯基萬萬歲！俄羅斯短片影射 烏克蘭總統成希特勒2.0

    近日網上一則政治短片影射，烏克蘭總統澤倫斯基為新一代希特勒，並指責德國政府掠奪民眾財富，以支持烏克蘭。（法新社）

    近日網上一則政治短片影射，烏克蘭總統澤倫斯基為新一代希特勒，並指責德國政府掠奪民眾財富，以支持烏克蘭。（法新社）

    2023/07/29 22:53

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上瘋傳一分鐘政治短片，影片內容指責德國政府掠奪民眾錢財，以援助烏克蘭，並影射烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）為希特勒2.0，遭民眾懷疑影片出自於德國選項黨（AfD）。但，據《德國之聲》查證，德國選項黨已經否認與該短片有關，更多線索指向俄羅斯。

    德國之聲報導，近日影音平台上傳了一則一分鐘的政治短片，據影片內容，一名德國軍人對一戶人家的客廳進行掃蕩，拿取了家中所有物品，而過程中，家中電視正播放著德國總理蕭茲（Olaf Scholz）對麥克風喊話，「我們將繼續支持烏克蘭，進行財政援助、人道主義援助

    」，之後將烏克蘭總統澤倫斯基的畫像掛在了客廳，並轉頭與這戶人家高喊：「萬歲，澤倫斯基」，而家中男主人一臉驚恐瞪大眼睛重複軍人的話，暗諷澤倫斯基成為新一代的希特勒。

    在影片的最後，還出現了一段話，「你的家在北約嗎？那就接受北約進駐你家」，隨後又出現「2022年初以來，超過220億歐元德國預算流向烏克蘭」，在影片上傳之後，有許多民眾猜測影片來自於德國選項黨（AfD），認為AfD是右翼民粹主義，曾對於德國政府援助烏克蘭的行為進行批評，並對俄羅斯保持友好的立場。但，據《德國之聲》查證，德國選項黨已經否認與該短片有關，更多線索指向俄羅斯。

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