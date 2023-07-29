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    與西方同步！澤倫斯基簽署法案 耶誕節正式改為12月25日

    烏克蘭東正教會去年12月24日，在基輔進行慶祝耶誕節儀式。（路透檔案照）

    烏克蘭東正教會去年12月24日，在基輔進行慶祝耶誕節儀式。（路透檔案照）

    2023/07/29 20:20

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基28日簽署法案，正式將烏國東正教的耶誕節日期，從過去依照俄羅斯東正教的1月7日，改至跟隨西方的12月25日，和俄羅斯東正教劃清界線，擺脫俄羅斯文化遺產的糾葛。

    此舉不僅是烏克蘭自去年2月遭俄羅斯侵略，持續進行的「去俄化」行動之一環，也凸顯烏克蘭東正教會與俄羅斯東正教會之間日漸加深的裂痕。澤倫斯基表示，正式改變官方耶誕節日期，是努力「摒棄俄羅斯遺產」的一部分；烏國國會網站對這項法律的說明指出，此法目的是「拋棄強制實行在1月7日慶祝耶誕的俄羅斯傳統」。烏克蘭正教會（OCU）去年即允許信眾，可以在12月25日慶祝耶誕節。

    此外，澤倫斯基2021年制定的「烏國建國日（Day of Ukrainian Statehood）」，也將因烏克蘭東正教會改用新曆法，從原本的7月28日變更為7月15日。

    烏克蘭東正教會和許多前蘇聯加盟共和國一樣，自17世紀以來就接受俄羅斯東正教莫斯科宗主教區的領導。不過，由於俄羅斯2014年吞併克里米亞，烏克蘭東正教會基輔牧首區，2019年與俄羅斯東正教會分裂，成立獨立的「烏克蘭正教會（OCU）」；烏俄戰爭後，俄國支持的另一個烏克蘭東正教會「烏克蘭東正教莫斯科牧首區（UOC）」，也在2022年斷絕與俄羅斯東正教會關係，從莫斯科牧首區獨立。

    在此之前，烏國的「去俄」行動包括全國多個城市、街道改名，撤銷原本與俄羅斯、蘇聯有歷史連結的名稱，並於今年4月由總統簽署法律，正式禁止使用俄國人物、歷史事件等相關象徵為地名，以及撤除相關紀念碑、禁止俄羅斯電影等。

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