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不滿韓美聯合軍演！金與正開嗆：北韓將建立最強軍事力量

北韓領導人金正恩胞妹金與正透過官媒體發表談話，痛斥韓美聯演將導致區域緊張局勢升級。（美聯社）

北韓領導人金正恩胞妹金與正透過官媒體發表談話，痛斥韓美聯演將導致區域緊張局勢升級。（美聯社）

2024/04/24 13:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國與南韓近期頻繁進行聯合軍演，對此北韓領導人金正恩胞妹金與正透過官媒體發表談話，痛斥韓美聯演將導致區域緊張局勢升級，強調北韓將持續儲備壓倒性的最強軍事力量，任何人都不能動搖我們的決心。

根據《韓聯社》報導，金與正透過官媒《朝中社》發表談話直指「我們可以清楚知道誰才是導致地區局勢惡化的罪魁禍首」，美國與其盟友今年以來已舉行約80次軍事演習，南韓則獨自進行60多次。

金與正還詳細列舉自今年1月迄今，南韓、美國、日本進行的各種聯演。她指稱，美韓日頻繁進行各類軍事演習，幾乎每週不間斷地進行，此舉導致區域局勢緊張，「為維護我們的主權、安全和區域和平，北韓將持續儲備壓倒性的最強軍事力量，任何人都不能動搖我們的決心」。

與此同時，北韓外務省報導局也以對外報導室長名義發表聲明，批評美國、南韓不負責任的武力示威令人感到擔憂，將韓半島地區局勢推向不可預測的地步，並敦促韓美應立即停止聯合軍演；此外，北韓日前進行的超大型火箭炮演習是在行使正當自衛權，阻止戰爭爆發。

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