新年俄襲基輔 烏克蘭回擊

俄羅斯2日發射多枚飛彈和無人機，攻擊烏克蘭首都基輔，造成至少1人喪生，約25萬人無電可用。圖為基輔市長克里契科視察遭飛彈襲擊的住宅區。（路透）

2024/01/03 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄軍二日清晨動用包括空射「「匕首」（Kinzjal）高超音速飛彈在內的各式飛彈，襲擊烏克蘭首都基輔與哈爾科夫兩大城市，共造成至少五死、近百人受傷。烏軍則再朝俄國邊境的貝爾哥羅德市發動攻擊，造成一死五傷。

俄羅斯總統普廷一日指控烏克蘭上週攻擊俄國西部貝爾哥羅德市為「恐怖主義行徑」並揚言報復後，烏國總統澤倫斯基一日才預言俄國恐加強攻勢，基輔與哈爾科夫二日上午七時許即遭受大規模飛彈襲擊，九十九枚飛彈中，烏軍聲稱擊落七十二枚，六十枚是在基輔上空；散落的飛彈殘骸擊中一棟九層樓大樓和另一棟建築，一座大型超市和一座倉庫也爆發大火。在哈爾科夫市，多棟建築在四波攻擊中受損，至少一死四十一傷。

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烏克蘭國防部長烏梅洛夫指控俄軍刻意襲擊住宅區以及關鍵民生基礎設施。基輔二日約有二十五萬戶停電，當地氣溫為攝氏三度。基輔全市二日迴繞長達四小時的空襲警報與轟天巨響。美國駐烏大使布林克透過社群平台Ｘ發文警告，普廷在新的一年對烏國發彈攻擊加劇，以致上百萬烏國人得在天寒地凍中避難，強調支援烏國以阻止普廷一事「迫切且重要」。

烏國空軍指出，俄國二日罕見動用空射「匕首」高超音速飛彈，該型飛彈據稱造價昂貴且數目不多。烏國總統澤倫斯基感謝盟國提供空防武器系統派上用場，包括美國製造的愛國者飛彈，「顯然這每日每夜幫忙拯救數百條性命」。

澤倫斯基一日曾透過英國《經濟學人》表示，俄烏之戰已延續近兩年，俄國佔上風只是「感覺」而非事實，在他上週造訪的烏東城市阿夫迪夫卡，「成千上萬俄國士兵被殺，沒人替他們收屍」；烏軍則在黑海取得「巨大成果」，突破俄國封鎖，使烏國糧食得以透過南部海岸新路線出口。

烏軍二日再次襲擊貝爾哥羅德，俄軍宣稱擊落九枚烏軍飛彈。鑑於俄國加強飛彈攻勢，波蘭二日宣布加派四架F16戰機到東部邊境保護領空。在上週俄軍襲擊基輔中，曾有一枚飛彈穿越波蘭領空。

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