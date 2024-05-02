金正恩想幹大事？ 南韓掌握危機諜報 緊急調升5國使館恐攻預警

南韓最高情報機構「國家情報院」（NIS）最近掌握的情資顯示，北韓有意向南韓駐外使館發動恐怖攻擊的徵兆越來越明顯。（美聯社）

2024/05/02 23:35

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢近年急遽升溫，南韓最高情報機構「國家情報院」（NIS）最近掌握的情資顯示，北韓有意向南韓駐外使館發動恐怖攻擊的徵兆越來越明顯，因此南韓政府今天（2日）宣布將5家駐外館處的恐攻預警等級調升，引發外界熱議。

綜合韓媒報導，南北韓目前所有溝通管道已被單方面切斷，北韓領導人金正恩今年1月更宣布不再把南韓定義為和解與統一的對象，而是將南韓視為第一敵對國家。兩韓關係急轉直下，區域戰爭爆發風險受到國際關注。

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南韓國情院近日指出，北韓準備對南韓駐外使館發動恐攻的徵兆越來越明顯，「我方獲取了多個有關北韓近期在中國、東南亞、中東等地準備針對南韓外交機構職員、公民發起恐攻的情報。據悉，北韓向這些國家派出特務，監視南韓駐當地的外交機構活動並物色恐攻對象。」

南韓國情院認為，這可能是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）全球大流行慢慢結束後，北韓下令讓長期派駐國外的留學生、使館人員、貿易人士等菁英階層回國，但這些人大多都不願再回到北韓，甚至脫離北韓政府控制尋求外國政治庇護。負責在海外監控這些人的國家保衛省要員為了卸責，向金正恩謊報這些人都是因為「外部因素（指南韓）」才想脫北，導致北韓決定向南韓展開「報復」。

針對北韓可能發動的危險行動，南韓外交部與國務調整室反恐中心今天召開「恐攻對策工作委員會」，依據國情院情報將駐柬埔寨大使館、駐寮國大使館、駐越南大使館、駐俄羅斯海參威總領事館和駐中國瀋陽總領事館的恐攻應對警報從一級「關心」調升至三級「警戒」。之所以調升前述5家駐外館處恐攻應對警報，原因是海參威總領事館和瀋陽總領事館地理位置靠近北韓，柬、寮、越3國則是在傳統政治上與北韓維繫著緊密關係，北韓派駐到這些國家的特務相對其他國家還要多，且十分活躍。

南韓恐攻預警分為四級，從低到高分別是一級「關注』、二級「注意」、三級「警戒」、四級「嚴重」。

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