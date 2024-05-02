遊樂園意外！巴西男為救闖禁區小狗 下秒遭遊樂設施重擊倒地

巴西一名31歲男子為了拯救闖入遊樂設施禁區的狗狗，遭到遊樂設施擊中。（圖片擷取自X平台 @reacao_acao）

2024/05/02 22:37

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西聖保羅州（São Paulo）的倫索伊斯-保利斯塔（Lençóis Paulista）市鎮遊樂園4月28日發生一起意外事件。一名31歲男子費爾南多·特謝拉（Fernando Teixeira）為了拯救闖入遊樂設施禁區的狗狗，遭到遊樂設施擊中，導致腿部嚴重骨折。

據外媒報導，當時費爾南多正排隊等候遊玩一個360度大擺錘旋轉的遊樂設施，沒想到突看見一隻小狗闖入遊樂設施平台。費爾南多為了拯救狗狗，毫不猶豫的衝進遊樂設施的危險區域抱起小狗，卻疏忽從上方盪下的擺錘，遭到設施重擊倒地，腿部骨折。

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事後，聖保羅州急救服務隊（Samu）趕緊將費爾南多送往當地急診中心，隨後轉送至市立醫院接受手術治療，所幸最後小狗與費爾南多皆平安無性命之虞。主辦單位證實，此次狀況為意外事件，並強調已確保遊樂園設施的運作皆完全符合所有安全標準規定。

HOMEM FOI TIRAR CACHORRO DE BRINQUEDO no parque de diversões da Facilpa em Lençóis Paulista e é atingido e jogado ao chão, SAMU no local dando atendimento. Estamos acompanhando a ocorrência. pic.twitter.com/Gc5Yu40KN8 — Ação e Reação （@reacao_acao） April 29, 2024

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