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近2週第3人！ 台灣25歲女子澳洲離奇失蹤 警急發協尋公告！

台灣25歲女子呂侑珉在澳洲布里斯班離奇失蹤。（圖翻攝自昆士蘭警方官網）

台灣25歲女子呂侑珉在澳洲布里斯班離奇失蹤。（圖翻攝自昆士蘭警方官網）

2024/05/02 23:49

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東北部昆士蘭州（Queensland）警方今天（2日）突發協尋公告，指一名台灣籍女子在該州首府布里斯班（Brisbane）失蹤。據悉，加上該名台灣女子，澳洲近2週以來已有3名華人女子離奇失蹤，至今尚未尋獲，引起華人社群討論。

昆士蘭警方2日發出緊急公告，尋找現年25歲的呂侑珉（Yu-Ming Lu），身高約160公分，有著深棕色頭髮，希望民眾可以主動提供相關線索。警方透露，呂侑珉最後身影是當地時間4月29日晚間10點20分（台灣時間4月29日晚間8點20分）出現在「碼頭街」（Wharf Street）的學生宿舍；4月30日上午8點（台灣時間4月30日凌晨6點）之後就未與任何人聯繫。

《SYDNEY TODAY》 報導指出，呂侑珉的母親表示，呂侑珉是今年4月6日持觀光簽證入境澳洲，目前在布里斯班就讀布朗斯英語學校（Browns English Language School），最後一次與女兒聯絡是4月30日，之後再無女兒消息，因為失聯狀況與呂侑珉的性格不符，十分擔心她的安危。

此外，加上呂侑珉，澳洲近2週已有3名華人女子離奇失蹤，另外2人分別是來自上月21日失蹤、來自中國吉林省的夏雪，以及5月1日失蹤、來自中國浙江省的徐丹雯。

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