全球首見！紅毛猩猩自我療傷 藥草敷傷口1個月痊癒

印尼列尤擇山國家公園野生紅毛猩猩「拉庫斯」2022年6月23日臉上的傷口（左），敷用藥草後同年8月25日（右）幾乎看不出來傷痕。（美聯社）

2024/05/03 21:02

〔編譯管淑平／綜合報導〕生物學家在印尼蘇門答臘保育區，觀察到一隻野生紅毛猩猩，竟把藥草植物做成泥敷在傷口上，傷口在1個月內痊癒。這是野生動物以藥草療傷的全球首度發現。

研究團隊2022年6月22日在印尼列尤擇山國家公園（Gunung Leuser National Park），發現被取名為「拉庫斯（Rakus）」的雄性蘇門答臘猩猩右臉上有一片傷口，據信是與其他雄紅毛猩猩打架造成的；3天後研究人員看到拉庫斯在咀嚼「假黃藤（Fibraurea tinctoria）」的莖和葉，並且用手指沾嚼過的糊狀物塗在傷口上，重複塗了約7分鐘，之後還把嚼過的葉子蓋在傷口上，有如就地取材做的OK繃。隨後幾天也不只一次觀察到拉庫斯在吃假黃藤的葉子。

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拉庫斯臉上的傷口在5天內開始變小，1個月後癒合，只剩下淡淡的疤，沒有任何感染跡象。假黃藤具有消炎抗菌作用，也被當地人用來治療瘧疾和糖尿病。之前的研究曾紀錄到猿類吞食有藥性的植物葉子，但是從沒見過會用這種方式自我療傷。

這份2日在《科學報導（Scientific Reports）》期刊發表的研究報告共同作者、德國「馬克斯普朗克動物行為研究所」生物學家勞梅爾（Isabelle Laumer）說，「這是首次觀察到野生動物以相當有療效的藥草，直接用於治療傷口」。

勞梅爾說，拉庫斯有可能是不經意用沾過假黃藤的手指碰到牠的傷口，發現疼痛感減少了，因此一再重複這種行為。從牠把多次藥草糊塗在傷口上、之後還用更多固體植物物質，整個過程持續了30分鐘，算是花了相當長的一段時間，「因此我們認為，牠是有意在敷用（藥草）」。

此外，研究人員也觀察到拉庫斯那段時間，一天中有超過半天都在休息，比平常休息時間更久，意味著牠受傷後設法療養。

報告另一名共同執筆人、該研究所動物行為學家舒普利（Caroline Schuppli）說，拉庫斯可能是從Suaq Balimbing研究區外，非觀察對象的其他紅毛猩猩學到這種技巧。研究團隊1994年起就在該研究區觀察紅毛猩猩的生活，而拉庫斯從出生到青少年時期都在研究區外生活。

研究人員接下來將更密切觀察其他紅毛猩猩，是否會用同樣的醫療技巧。勞梅爾說，相信未來幾年將發現更多和人類很像的行為和能力。

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