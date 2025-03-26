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    首頁　>　社會

    碎屍人魔張介宗羈押期滿 檢方遞狀聲請延押

    張介宗羈押期將在4月6日期滿，高雄地檢署已於24日向法院遞狀聲請延押。（資料照）

    張介宗羈押期將在4月6日期滿，高雄地檢署已於24日向法院遞狀聲請延押。（資料照）

    2025/03/26 10:58

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕震驚全國的高雄連環殺人分屍案，兇嫌張介宗上月6日被檢方羈押後，羈押期將在4月6日期滿，高雄地檢署已於24日向法院遞狀聲請延押，法院預訂明天（27日）召開延押庭，至於何時能偵結起訴，雄檢雖未透露具體時間，但信心滿滿認為一定能給受害者一個公道。

    高雄碎屍人魔張介宗嫌殺害並肢解兄嫂及2名女性友人，檢警上月找到最早遇害的大嫂頭顱後，3名被害人的遺骸終於拼湊出全案冷血殺人的全貌，經檢警鞏固事證後，本月6日提訊他時，張介宗鬆口坦承3名遭分屍的失蹤婦人各自在失蹤當天都到過他住的公寓，並稱當天3婦人均自行離開，卻交代不出她們如何離開？要去何地？最後遇害的楠梓林婦「離去」，為何機車仍留在他家樓下？張介宗都選擇緘默不回答。

    19日上午，檢警三度借提兇嫌張介宗再到前鎮區的凶宅搜索，警方封鎖社區巷弄，並安排2名被害人家屬到公寓樓梯間查看，就在張嫌搭警車離去時，其中1名家屬拍打警車表達憤怒，警方趕緊勸阻。

    專案小組經過三次搜索，調閱上萬段路口監視畫面，查扣沾有林婦、張婦生物跡證的兩把凶刀，又成功比對出林婦的兩屍塊上，吻合牛排刀不規則的鋸齒工具切痕，以及剪刀上張婦的皮屑，上月26日，張嫌大嫂頭顱在高雄港26號碼頭附近浮出被發現，連續殺人碎屍案的最後一塊拼圖終於拼上。

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