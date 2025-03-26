賊星該敗！專挑深夜遊走趁機順手牽羊 承辦女警捷運巧遇逮人

警方被捕羅嫌，追回被竊球鞋。（記者邱俊福翻攝）

2025/03/26 10:58

〔記者邱俊福／台北報導〕57歲羅姓慣竊，去年底出獄後，持續重操舊業，涉嫌專門利用深夜遊走北市各商圈、地下街等人潮聚集地，鎖定酒醉或者聊天等目標，趁機順手牽羊竊取無人看管的皮包、購物袋等物品，上週三羅嫌搭乘捷運時，巧遇已申請拘票的承辦女警黃郁雯，一眼被認出，當場被逮送辦。

警方表示，今年2月初，一名被害人在信義商圈逛街購物，與朋友聊天時將物品放置於附近鐵椅上，前後不過5分鐘的時間，再次查看時新購球鞋已不見蹤影，經向信義分局福德街派出所報案後，女警黃郁雯陸續調閱各百貨、商場、路口、地下街、停車場、轉運站及捷運站等上百支監視器畫面，逐筆比對分析，一路從信義區往大安區、中正區、萬華區追蹤，前後耗時月餘，最後鎖定羅姓慣竊涉有重嫌。

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此外，警方也發現，羅嫌多於夜間時段自捷運西門站6號出口搭乘捷運，隨機於捷運台北車站、忠孝復興、忠孝敦化、市政府等站下車，步行巡查於人潮聚集處物色目標，趁民眾酒酣耳熱之際，順手牽羊竊取無人看管的物品，直至早上人潮散去後，再利用偷來的悠遊卡搭乘捷運返回萬華區的藏身處所，初步清查至少在信義區犯案5起。

上週二，福德街派出所依蒐證資料向檢方聲請拘票獲准，未料才過一天，承辦女警黃郁雯於輪休期間搭乘捷運偶然撞見羅嫌，遂一路尾隨羅嫌至捷運忠孝敦化站下車，並同時通報警力支援，在大安區一處人煙稀少的巷弄順利拘捕羅嫌到案。

警方隨後於羅嫌住所除取回遭竊的球鞋外，也查獲多件疑似他人遭竊的證件、金融卡、錢包及耳機等贓物，警詢後依竊盜罪移送偵辦，並將持續擴大清查所涉其他案件。

警方查獲多件疑似他人遭竊的證件、金融卡、錢包及耳機等贓物。（記者邱俊福翻攝）

北市警信義分局福德街派出所警員黃郁雯。（記者邱俊福翻攝）

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