「百億總裁」陳政谷財力龐大 委託「台灣最美董座」想買私人飛機潛逃

高等法院台中分院認為陳政谷（圖右）曾委託「台灣最美董座」徐培菁，洽詢想買空中巴士私人飛機，，「足茲證明被告財務資力極為雄厚，確實有逃亡海外之能力」，撤銷台中地院交保的裁定。（記者張瑞楨翻攝）

2025/03/26 11:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕「百億總裁」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷，被控賄賂前刑事警察局警政監、時任台中市警局刑警大隊長林明佐，掩護其賭博、洗錢等犯罪，分別以2億元及1200萬元交保，台中地檢署以兩人有逃亡之虞，卻無電子腳鐐等適當的電子監控設施等理由提出抗告，高等法院台中分院裁定撤銷交保，發回台中地院更裁，針對陳政谷部分，台中高分院認為他曾試圖潛逃出境，在機場被攔下，甚至曾委託有「台灣最美董座」之稱的手下徐培菁，詢問購買空巴（空中巴士）私人飛機，他財力極為雄厚，確實有逃亡海外能力。

針對陳政谷部分，檢方另一抗告理由，是陳政谷涉嫌不法利益高達438億餘元，台中地院僅僅量處2億元保釋金，金額實屬失衡，他確實潛逃出國的可能，如不予羈押，或以安裝科技設備監控（電子腳鐐），難以防止他易容、喬裝後持他國護照出境，或偷渡離境的可能。

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高等法院台中分院認為，此案偵查時，檢警於2023年5月25日搜索陳政谷旗下的公司據點後，陳政谷於6月3日到桃園國際機場搭機試圖出境，被檢警發覺拘提到案，檢察官諭知以1000萬元具保並限制出境、出海。

不料，檢警2024年5月7日搜索陳政谷住處，卻聯絡不到他，手機也關機，同年月22日再度搜索時，陳政谷也不見人影，律師說陳政谷正在爬山，願意23日到案，但卻食言而肥，警方於23日拘提他，他當時躲在高雄市，到案後承認手下史鎮康被羈押，擔心自己也被羈押，才未依約接受約談。

檢方之後又查獲，陳政谷的手下徐培菁（林明佐的同居女友，曾任中華民國電競運動協會理事長、台灣電競聯盟董事長，有「台灣最美董座」之稱），也曾幫陳詢問購買空巴（空中巴士）私人飛機，「足茲證明被告財務資力極為雄厚，確實有逃亡海外之能力」，另外，陳政谷涉犯重罪，犯罪金額龐大（438億餘元），保釋金（2億元）與犯罪金額比例懸殊，又有相互勾串等疑慮，據此裁定交保撤銷，發回台中地院更裁。

台中地檢署起訴指控，有「百億總裁」、「中部博弈賭王」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷，涉嫌賄賂時任台中市警局刑事警察大隊大隊長林明佐，掩護九州集團的賭博、洗錢等犯罪，陳政谷指控他指揮史鎮康等32人手下，在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，並從2017年至2023年5月，以旗下剛谷等公司開發的第三方支付平臺，向賭客收取約438億餘元賭金，並掩護詐欺集團利用該系統收取贓款1853萬餘元洗錢。

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