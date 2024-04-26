援俄？與西方交好？ 北約轟「中國不能什麼都要」

北約秘書長史托騰柏格25日強調，若中國想與西方國家保持良好關係，就必須停止援助俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。（歐新社）

2024/04/26 08:40

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中俄兩國近年持續加強軍事合作、尋求擴大全球影響力，西方國家對此日益擔憂。北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）25日強調，如果中國想與西方國家保持良好關係，就必須停止援助俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，罕見以嚴厲措辭警告北京「兩者不可兼得」。

據《路透》報導，史托騰柏格25日訪問柏林期間表示，北京的奧援讓莫斯科得以持續發動侵略，兩國透過共享半導體等高端技術，支撐俄羅斯的戰時經濟。

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史托騰柏格指出，「去年，俄羅斯90%的電子產品自中國進口，廣泛投入飛彈、戰車和戰機生產線。中國也在努力向俄羅斯提供更優質的衛星訊號和成像技術。」

史托騰柏格警告，「中國不斷表示希望與西方建立良好關係；與此同時，北京當局卻持續助長歐洲自二戰以來最大規模的武裝衝突。他們不能兩者兼得。」

史托騰柏格並呼籲西方盟友，應避免過度依賴中國，「過去我們犯下了依賴俄羅斯石油和天然氣的錯誤。我們絕不能對中國重蹈覆轍，過度依賴其資金、原物料或技術。依賴將使我們變得脆弱。」

近年來，美國及其盟國因俄烏衝突擴大對俄羅斯實施制裁；中國則逆勢加強了與俄羅斯的貿易和軍事合作。中國海關數據顯示，2023年中俄貿易總額達到創紀錄的2401億美元（約新台幣7.81兆元），較此前大幅增長了26.3%。

《路透》上月披露，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）將於5月訪問中國，與中國國家主席習近平舉行會談，此為普廷邁入新的6年任期後首度出訪。

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