中斷援烏 北約秘書長示警將牽動台灣

北約秘書長史托騰柏格訪問美國，再次強調若俄羅斯在烏克蘭戰爭中獲勝，中國和其他威權勢力將變得更膽大妄為，「今天是烏克蘭，明天可能是台灣」。（法新社）

2024/01/30 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格廿八日展開美國訪問行程，希望遊說美國國會繼續支持烏克蘭。他再次強調，美國持續援助烏克蘭，對中國具有重要威懾作用，若俄羅斯在戰爭中獲勝，北京和其他威權勢力將變得更膽大妄為，「今天是烏克蘭，明天可能是台灣」。

史托騰柏格將在華府闡述必須持續援助烏克蘭的理由。他告訴福斯新聞（Fox News）：「如果（俄羅斯總統）普廷在烏克蘭得到他想要的東西，這不僅會讓歐洲更加脆弱，而且我們所有人，包括美國，都會變得更加脆弱」，「重要的是烏克蘭獲得持續支持，因為我們必須意識到，北京正對此密切關注」。

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史托騰柏格廿九日會見美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀，以及國家安全顧問蘇利文，卅日也將與共和、民主兩黨國會議員會面。拜登已要求國會批准對烏克蘭提供六一○億美元（約一．九兆台幣）的新援助，但由於共和黨議員對美國與墨西哥邊境創紀錄的非法移民感到憤怒，要求大幅改革移民和邊境管制政策，才會批准援烏資金。

一旦烏克蘭被盟友拋棄 北京可能犯台

美國迄今已向烏克蘭提供數百億美元援助，但不少共和黨議員認為，這場戰爭缺乏明確結局。烏克蘭總統澤倫斯基廿八日接受德國第一電視台（ARD）訪問時警告，美國削減對烏援助將傳達不良訊息，他敦促德國運用其經濟影響力，讓歐盟夥伴向基輔提供更多援助，抵抗俄國入侵。分析家指出，中國正觀察西方對烏克蘭的支持是否正逐漸消失，一旦烏克蘭被美國及其盟友拋棄，北京可能會試圖採取軍事行動，奪取對台灣的控制權。

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