金正恩改口拒統一 南韓支持統一輿論卻反彈破7成

北韓領導人金正恩去年底宣稱兩韓為「交戰國關係」。圖為首爾火車站播映的金正恩演說畫面。（美聯社資料照）

2024/04/26 10:13

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩去年底首度將兩韓定義為「交戰國關係」，並下令抹去「統一」、「同民族」等口號。《韓聯社》25日指出，此舉反倒讓南韓國內贊同「必須統一」的輿論上升。

南韓「民主和平統一諮詢會議」（下略稱民主平統）25日公開的最新民調顯示，70.6%的受訪者認為「兩韓有必要統一」，較去年第四季度上升6.6個百分點；回答「無需統一」的受訪者則佔28.5%，較去年第四季度下滑6.8個百分點。

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值得關注的是，回答「有必要統一」的受訪者此前曾連續兩個季度下跌，去年第四季更創下歷史新低，卻在今年第一季反彈；去年第四季回答「無需統一」的受訪者佔比則創下歷史最高。

民主平統分析，北韓去年底宣布改變路線，否定了「兩韓同一民族」與「和平統一」；南韓政府對此闡明堅定的統一意願，提升了民眾對統一必要性的認同感。

就「有必要統一」的理由，回答「緩解戰爭威脅」（32.2%、「有利於經濟發展」（24.8%）的受訪者，高過回答「恢復民族認同感」（16.2%）、「實現自由和人權」（12.7%）的人群。

今年是南韓政府正式統一方案「民族共同體統一方案」出爐30週年，共65.8%受訪者認為，有必要提出因應局勢變化的新統一願景。

此外，為了幫助脫北者成功適應南韓社會，受訪者支持採取的措施包括「支援就業和創業」（32.1%）、「國民關注和包容」（30.8%）、「就心理方面提供支援」（19.5%）、「提供財政支援」（13.3%）。

本次調查時間為2024年3月22日至24日，對象是南韓全國年滿19歲以上民眾，共完訪1000人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.1%。

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