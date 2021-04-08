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    俄反對派領袖納瓦尼絕食抗議 獄警一旁烤雞：很香喔

    已抗議絕食1週的納瓦尼表示，獄方居然祭出奇招，試圖藉由在他面前「烤雞」，讓他的絕食抗議破功。（路透檔案照）

    已抗議絕食1週的納瓦尼表示，獄方居然祭出奇招，試圖藉由在他面前「烤雞」，讓他的絕食抗議破功。（路透檔案照）

    2021/04/08 23:12

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）自3月31日開始絕食，抗議獄方未妥善治療他的嚴重背痛與雙腿麻木症狀，至今已絕食超過1週，納瓦尼7日透過Instagram表示，獄方居然祭出奇招，試圖藉由在他面前「烤雞」，讓他的絕食抗議破功。

    綜合外電報導，納瓦尼說，他知道俄羅斯政府試圖抹黑他「假絕食」，並取笑他的行動，納瓦尼也強調，他只會在相機正在錄影的時候去廚房喝水，而獄警不僅故意在他面前料理雞肉，還對他說，「（味道）多香啊，放棄吧，你不會成功的」。

    納瓦尼的健康狀況持續惡化，他的律師科布澤夫（Vadim Kobzev）指出，納瓦尼被診斷出兩處椎間盤突出，現在連走路都會感到疼痛，小腿、手掌，與手腕正在失去知覺。但納瓦尼表示，獄方仍不願給他適當的醫療診斷，甚至連磁振造影（MRI）結果都不讓他知道。

    對於納瓦尼的狀況，國際特赦組織（Amnesty International）秘書長卡拉馬德（Agnes Callamard）認為，俄羅斯當局可能希望透過讓納瓦尼「緩慢死亡」，掩蓋他身上發生的一切。

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