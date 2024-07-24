以無人機偷拍美航艦羅斯福號 3中國留韓學生被捕

韓美日3國在6月27日展開「自由刀刃」大規模聯合軍演，圖為美國海軍航空母艦羅斯福號的艦載機升空操練。（美聯社檔案照）（記者陳泓達攝）

2024/07/24 01:32

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓警方23日說，3名中國留學生涉嫌在6月底利用無人機，拍攝停靠釜山港的美國海軍核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt），違反軍事基地及軍事設施保護法，遭南韓軍警逮捕調查。

南韓韓聯社報導，羅斯福號當時停靠釜山港，準備參加韓美日3國共同參與的多域聯合演習。警方說，3名年約30至40幾歲的中國留學生，6月25日涉嫌在釜山市南區的海軍作戰司令部釜山作戰基地鄰近山區，利用無人機拍攝停靠在港邊的羅斯福號約5分鐘。

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3人在拍攝過程中，遭當地巡邏的韓軍部隊發現逮捕，聲稱是基於對大型航艦的好奇心，才利用無人機拍攝。警方雖確認3人並無散佈偷拍影像的嫌疑，但為了解其具體拍攝動機，仍在調查中。

今年稍早，中國社群媒體也流傳疑似無人機俯拍日本橫須賀港內直升機護衛艦「出雲號」的影片，防衛省在分析後坦承，影片可能為真，顯示無人機恐曾侵入日本軍事設施，構成國防隱憂。

韓美日3國在6月27日展開名為「自由刀刃」（Freedom Edge）的大規模聯合軍演，涵蓋海上、水下、空中和網域等多個作戰面向；除美軍出動羅斯福號外，日本海上自衛隊出動護衛艦「愛宕號」（JS Atago），南韓KF-16戰機也將參演，將聚焦於彈道飛彈、防空、反潛作戰，以及網路防禦訓練。

美日韓領袖去年舉行3方峰會，同意每年舉行聯合軍演，在面對北韓核武威脅及中國持續擴張區域影響力之際展現團結。前述3名中國留學生偷拍羅斯福號當天，南韓總統尹錫悅正好前往當地視察，與美韓軍方人員會晤。

另一方面，南韓空軍23日說，將在水原基地與美軍實施聯合空中演習，駐紮在日本岩國基地的美國陸戰隊第1航空聯隊第12航空大隊旗下的10架F/A-18戰機，已於本月10日被調派至水原，演習時間至8月8日截止。

據報導，美軍F-35B戰機將於24日前往烏山基地，參加韓美聯合編隊演習。韓軍則將出動F-15K、F-16、F-5、FA-50、KA-1等戰機參演。

韓美戰機將聯合進行機動作戰、近距離空中支援、攔截、防禦演練。南韓空軍負責人說，此次聯合演習旨在增強韓美戰機聯合執行作戰任務的能力。

3名中國留學生偷拍羅斯福號當天，南韓總統尹錫悅（中戴墨鏡者）正好前往登上羅斯福號視察，與美韓軍方人員會晤。（美聯社檔案照）（記者陳泓達攝）

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