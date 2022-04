俄官媒大內宣「北約策動布查大屠殺」 納瓦尼怒發長文打臉

2022/04/06 01:58

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,俄軍在基輔周邊城鎮大屠殺惡行曝光, 國營媒體竟反稱這是烏克蘭自導自演,甚至指稱這是北大西洋公約組織 (NATO)的計畫性挑釁。曾遭下毒、被捕繫獄的普廷頭號政敵納瓦尼(Alexey Navalny)憤怒發聲, 在推特發長文,揭穿俄國官媒的漫天大謊和惡行惡狀。

納瓦尼推文寫道,做為一個普通的俄羅斯電視觀眾,他就是其中之一,會如何看待這件事。昨天早上,他在電視新聞看到,俄羅斯召集聯合國安理會討論「烏克蘭納粹份子與布查(Bucha)大屠殺的關連」,我才知道這個烏克蘭小鎮發生駭人聽聞的事件。

他說,晚上,第一頻道(the Channel One)主播解釋了一切。如果不是親眼所見,親耳聽到,他也不會相信,新聞裡說道,「北約長期以來,一直以最高等級準備在布查的挑釁。從拜登總統不久前指稱普廷『屠夫(butcher)』,也證實了這一點。」

新聞裡指稱,「聽聽英語單字屠夫『butcher』諧音布查這座城鎮名字『Bucha』,這就是西方觀眾下意識地為這種挑釁做好準備的方式。」

納瓦尼說,俄羅斯聯邦電視頻道上各種稀奇古怪的謊言多到難以想像。而且,不幸的是,對於那些無法獲得其他資訊的人來說,它的說服力也是如此。

他的看法是,普廷的宣傳早已不再是種工具。他們是真正的戰爭販子(warmogners),而且已自成政黨。

納瓦尼說,不斷尖叫的主播和他們的「專家」正在激化憤怒,他們的侵略性早已超越軍隊。他們要求戰爭不計慘痛代價打到底,攻占基輔,轟炸利維夫。即使核戰近在眼前也沒在怕。如果有人暗示和平談判是一件好事,他們就會在電視現場節目中,與普京同夥們一起狂轟打趴。

納瓦尼痛斥,「真是噁心的銜尾蛇。政治是自咬尾巴的宣傳蛇。宣傳者創造了一種公眾輿論,這種輿論不再簡單地允許普廷犯下戰爭罪行,而是要求普廷這樣做。」

他呼籲,戰爭販子應被視為戰犯。從新聞主編到脫口秀主持人再到新聞編輯,這個散布謊言鼓吹屠殺的電視台的所有人,全都應該受到制裁,總有一天都要受到審判。

納瓦尼再度提醒,擁有這個謊言機器最大股分的俄羅斯國家媒體集團(the Nation Media Group),無疑屬於普廷個人,這就是為什麼它的董事長是普廷情婦卡巴耶娃(Alina Kabaeva)。

他說,對於這些納醉宣傳部長戈培爾(Joseph Goebbles)的徒子徒孫們,應該祭出最嚴厲的制裁,讓他們的大內宣難以施展─全面禁止設備的供應和服務、挖出藏在西方國家的海外資產、將他們列入簽證黑名單。

納瓦尼最後寫道,在烏克蘭布查、伊爾平(Irpin)及其他城市犯下暴行屠戮滔天大罪的,不只反綁平民雙手的人,也不只朝平民後腦開槍的人。站在旁邊低聲說,「來吧,開槍,給我們的深夜節目好素材」,這些人也是。

1/14 How an ordinary Russian TV viewer (one of whom I currently am) sees it.



I learned about the monstrous events in Bucha yesterday morning from the news that Russia was convening the UN Security Council in connection with the massacre by Ukrainian Nazis in Bucha.