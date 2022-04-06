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    俄官媒大內宣「北約策動布查大屠殺」 納瓦尼怒發長文打臉

    俄軍烏克蘭城鎮大屠殺惡行曝光，普廷頭號政敵納瓦尼卻看到俄國官媒完全相反的大內宣，發長文揭發官媒謊言和惡行。（美聯檔案照）

    俄軍烏克蘭城鎮大屠殺惡行曝光，普廷頭號政敵納瓦尼卻看到俄國官媒完全相反的大內宣，發長文揭發官媒謊言和惡行。（美聯檔案照）

    2022/04/06 01:58

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍在基輔周邊城鎮大屠殺惡行曝光， 國營媒體竟反稱這是烏克蘭自導自演，甚至指稱這是北大西洋公約組織 （NATO）的計畫性挑釁。曾遭下毒、被捕繫獄的普廷頭號政敵納瓦尼（Alexey Navalny）憤怒發聲， 在推特發長文，揭穿俄國官媒的漫天大謊和惡行惡狀。

    納瓦尼推文寫道，做為一個普通的俄羅斯電視觀眾，他就是其中之一，會如何看待這件事。昨天早上，他在電視新聞看到，俄羅斯召集聯合國安理會討論「烏克蘭納粹份子與布查（Bucha）大屠殺的關連」，我才知道這個烏克蘭小鎮發生駭人聽聞的事件。

    他說，晚上，第一頻道（the Channel One）主播解釋了一切。如果不是親眼所見，親耳聽到，他也不會相信，新聞裡說道，「北約長期以來，一直以最高等級準備在布查的挑釁。從拜登總統不久前指稱普廷『屠夫（butcher）』，也證實了這一點。」

    新聞裡指稱，「聽聽英語單字屠夫『butcher』諧音布查這座城鎮名字『Bucha』，這就是西方觀眾下意識地為這種挑釁做好準備的方式。」

    納瓦尼說，俄羅斯聯邦電視頻道上各種稀奇古怪的謊言多到難以想像。而且，不幸的是，對於那些無法獲得其他資訊的人來說，它的說服力也是如此。

    他的看法是，普廷的宣傳早已不再是種工具。他們是真正的戰爭販子（warmogners），而且已自成政黨。

    納瓦尼說，不斷尖叫的主播和他們的「專家」正在激化憤怒，他們的侵略性早已超越軍隊。他們要求戰爭不計慘痛代價打到底，攻占基輔，轟炸利維夫。即使核戰近在眼前也沒在怕。如果有人暗示和平談判是一件好事，他們就會在電視現場節目中，與普京同夥們一起狂轟打趴。

    納瓦尼痛斥，「真是噁心的銜尾蛇。政治是自咬尾巴的宣傳蛇。宣傳者創造了一種公眾輿論，這種輿論不再簡單地允許普廷犯下戰爭罪行，而是要求普廷這樣做。」

    他呼籲，戰爭販子應被視為戰犯。從新聞主編到脫口秀主持人再到新聞編輯，這個散布謊言鼓吹屠殺的電視台的所有人，全都應該受到制裁，總有一天都要受到審判。

    納瓦尼再度提醒，擁有這個謊言機器最大股分的俄羅斯國家媒體集團（the Nation Media Group），無疑屬於普廷個人，這就是為什麼它的董事長是普廷情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。

    他說，對於這些納醉宣傳部長戈培爾（Joseph Goebbles）的徒子徒孫們，應該祭出最嚴厲的制裁，讓他們的大內宣難以施展─全面禁止設備的供應和服務、挖出藏在西方國家的海外資產、將他們列入簽證黑名單。

    納瓦尼最後寫道，在烏克蘭布查、伊爾平（Irpin）及其他城市犯下暴行屠戮滔天大罪的，不只反綁平民雙手的人，也不只朝平民後腦開槍的人。站在旁邊低聲說，「來吧，開槍，給我們的深夜節目好素材」，這些人也是。

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