為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

影片曝光！ 哈瑪斯躲建物偷襲 秒遭以軍戰機夷為平地

哈瑪斯游擊隊躲在屋內開火，以色列戰機隨即將該建物夷為平地。（圖擷自X）

哈瑪斯游擊隊躲在屋內開火，以色列戰機隨即將該建物夷為平地。（圖擷自X）

2024/02/16 17:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以巴戰爭持續延燒，以軍連日進攻加薩走廊南方與埃及接壤的拉法（Rafah）。社群平台X近日流出一段影片，影片中哈瑪斯游擊隊躲在建築物內，朝以軍開火，過不久以色列派出戰機，將哈瑪斯游擊隊躲藏的建築夷為平地。

社群平台X帳號「@TOGAjano21」PO出一段影片，影片一開始1名哈瑪斯游擊隊士兵，手持RPG火箭筒朝著以色列軍隊開火，下一秒以色列軍隊呼叫戰機，將哈瑪斯游擊隊員躲藏的建物夷為平地。

以色列12日清晨對加薩走廊南部大城拉法（Rafah）發動空襲，巴勒斯坦方面宣稱至少造成67死，多幢建築被摧毀，紐西蘭、澳洲、加拿大15日發出聯合聲明，警告以色列勿以地面部隊強攻拉法，以免釀成「災難性」損傷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由說新聞》以軍攻入加薩醫院驚見一場景！「拉法大戰」一觸即發？
2024/02/16 16:23

自由說新聞》以軍攻入加薩醫院驚見一場景！「拉法大戰」一觸即發？
貿聯AI運算成長動能強 全年營收目標雙位數成長
2024/02/16 16:20

貿聯AI運算成長動能強 全年營收目標雙位數成長

台積電順風車 楠梓雙站捷運引購屋潮
勞動部證實台印度移工MOU視訊簽署 後續換約程序進行中
2024/02/16 16:15

勞動部證實台印度移工MOU視訊簽署 後續換約程序進行中
中職》兩屆以色列經典賽國手抵台 獅隊新洋將投入春訓
2024/02/16 14:10

中職》兩屆以色列經典賽國手抵台 獅隊新洋將投入春訓
拜登警告納坦雅胡 若無保護平民計畫不應進攻拉法
2024/02/16 14:08

拜登警告納坦雅胡 若無保護平民計畫不應進攻拉法
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播