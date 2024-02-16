影片曝光！ 哈瑪斯躲建物偷襲 秒遭以軍戰機夷為平地

哈瑪斯游擊隊躲在屋內開火，以色列戰機隨即將該建物夷為平地。（圖擷自X）

2024/02/16 17:16

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以巴戰爭持續延燒，以軍連日進攻加薩走廊南方與埃及接壤的拉法（Rafah）。社群平台X近日流出一段影片，影片中哈瑪斯游擊隊躲在建築物內，朝以軍開火，過不久以色列派出戰機，將哈瑪斯游擊隊躲藏的建築夷為平地。

社群平台X帳號「@TOGAjano21」PO出一段影片，影片一開始1名哈瑪斯游擊隊士兵，手持RPG火箭筒朝著以色列軍隊開火，下一秒以色列軍隊呼叫戰機，將哈瑪斯游擊隊員躲藏的建物夷為平地。

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以色列12日清晨對加薩走廊南部大城拉法（Rafah）發動空襲，巴勒斯坦方面宣稱至少造成67死，多幢建築被摧毀，紐西蘭、澳洲、加拿大15日發出聯合聲明，警告以色列勿以地面部隊強攻拉法，以免釀成「災難性」損傷。

An example of how the IDF solves the problem of the grenade launcher fighter.#NoMercy pic.twitter.com/gjgP4AOz4Z — TOGA （@TOGAjano21） February 15, 2024

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