影片曝光！ 哈瑪斯躲建物偷襲 秒遭以軍戰機夷為平地

2024/02/16 17:16

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕以巴戰爭持續延燒,以軍連日進攻加薩走廊南方與埃及接壤的拉法(Rafah)。社群平台X近日流出一段影片,影片中哈瑪斯游擊隊躲在建築物內,朝以軍開火,過不久以色列派出戰機,將哈瑪斯游擊隊躲藏的建築夷為平地。

社群平台X帳號「@TOGAjano21」PO出一段影片,影片一開始1名哈瑪斯游擊隊士兵,手持RPG火箭筒朝著以色列軍隊開火,下一秒以色列軍隊呼叫戰機,將哈瑪斯游擊隊員躲藏的建物夷為平地。

以色列12日清晨對加薩走廊南部大城拉法(Rafah)發動空襲,巴勒斯坦方面宣稱至少造成67死,多幢建築被摧毀,紐西蘭、澳洲、加拿大15日發出聯合聲明,警告以色列勿以地面部隊強攻拉法,以免釀成「災難性」損傷。

An example of how the IDF solves the problem of the grenade launcher fighter.#NoMercy pic.twitter.com/gjgP4AOz4Z