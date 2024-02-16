拜登警告納坦雅胡 若無保護平民計畫不應進攻拉法

美國總統拜登與以色列總理納坦雅胡週四通話表示，以色列若沒有一個可信且可執行保護巴勒斯坦平民的計畫，就不應該在拉法採取軍事行動。（美聯社資料照）

2024/02/16 14:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以哈衝突持續，以色列軍隊連日進攻加薩走廊南部大城拉法（Rafah），對此美國總統拜登與以色列總理納坦雅胡週四通話表示，以色列若沒有一個可信且可執行保護巴勒斯坦平民的計畫，就不應該在拉法採取軍事行動。

根據《路透》報導，拜登當地時間15日致電納坦雅胡商議以哈衝突，在不到1週內2度警告納坦雅胡，不要在沒有計畫確保在當地避難約100萬平民安全情況下進攻加薩南部。據白宮宣讀通話提及，2人談及正在進行的人質談判，拜登承諾將繼續努力協助人質獲釋。

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報導分析，以色列軍隊15日突襲加薩最大正常運作醫院，這次入侵引發數百名病人、醫療工作者和許多在醫院尋求庇護、流離失所的巴勒斯坦人恐慌。在醫院發生戰鬥之際，以色列誓言要將攻勢推進相對安全地區拉法後，正面臨愈來愈大的國際壓力，要求其克制行動。

拜登曾稱以軍在加薩地區的軍事反應「過當」，並對加薩地區平民死亡人數持續上升表達嚴重關切。據加薩衛生當局統計，以軍的空中和地面進攻，造成加薩地區有2萬8663人死亡，其中多數是平民，更迫使200多萬居民離開家園。

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