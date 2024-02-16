為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

拜登警告納坦雅胡 若無保護平民計畫不應進攻拉法

美國總統拜登與以色列總理納坦雅胡週四通話表示，以色列若沒有一個可信且可執行保護巴勒斯坦平民的計畫，就不應該在拉法採取軍事行動。（美聯社資料照）

美國總統拜登與以色列總理納坦雅胡週四通話表示，以色列若沒有一個可信且可執行保護巴勒斯坦平民的計畫，就不應該在拉法採取軍事行動。（美聯社資料照）

2024/02/16 14:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以哈衝突持續，以色列軍隊連日進攻加薩走廊南部大城拉法（Rafah），對此美國總統拜登與以色列總理納坦雅胡週四通話表示，以色列若沒有一個可信且可執行保護巴勒斯坦平民的計畫，就不應該在拉法採取軍事行動。

根據《路透》報導，拜登當地時間15日致電納坦雅胡商議以哈衝突，在不到1週內2度警告納坦雅胡，不要在沒有計畫確保在當地避難約100萬平民安全情況下進攻加薩南部。據白宮宣讀通話提及，2人談及正在進行的人質談判，拜登承諾將繼續努力協助人質獲釋。

報導分析，以色列軍隊15日突襲加薩最大正常運作醫院，這次入侵引發數百名病人、醫療工作者和許多在醫院尋求庇護、流離失所的巴勒斯坦人恐慌。在醫院發生戰鬥之際，以色列誓言要將攻勢推進相對安全地區拉法後，正面臨愈來愈大的國際壓力，要求其克制行動。

拜登曾稱以軍在加薩地區的軍事反應「過當」，並對加薩地區平民死亡人數持續上升表達嚴重關切。據加薩衛生當局統計，以軍的空中和地面進攻，造成加薩地區有2萬8663人死亡，其中多數是平民，更迫使200多萬居民離開家園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由說新聞》以色列發動「最猛空襲」！狠嗆真主黨「做好戰爭準備」
2024/02/15 16:14

自由說新聞》以色列發動「最猛空襲」！狠嗆真主黨「做好戰爭準備」
被以色列不顧反對進攻拉法觸怒 傳拜登爆粗口嗆以總理「混蛋」
2024/02/13 13:27

被以色列不顧反對進攻拉法觸怒 傳拜登爆粗口嗆以總理「混蛋」

關鍵建設挹注 石門水庫觀光價值嶄露頭角
自由說新聞》以軍轟炸拉法營救2人質！埃及用「這」防以國升級行動
2024/02/12 15:45

自由說新聞》以軍轟炸拉法營救2人質！埃及用「這」防以國升級行動
美國通知加薩走廊僑民 埃及過境點可能開放
2023/10/14 11:27

美國通知加薩走廊僑民 埃及過境點可能開放
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播