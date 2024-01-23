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聯合國審查中國人權紀錄 西方國家群起痛批

中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭率團出席人權檢查。（美聯）

中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭率團出席人權檢查。（美聯）

2024/01/23 23:11

〔中央社〕中國今天在聯合國接受人權紀錄審查期間，遭到西方國家尖銳批評，但也受到包括印度和厄利垂亞等國讚揚。

法新社報導，北京當局面對的是普遍定期審查（Universal Periodic Review），所有193個聯合國成員每4年至5年都必須接受審查，以評估各成員國的人權紀錄。

龐大的中國代表團堅稱，北京當局在改善人民生活、消除貧窮和人權保護方面取得長足進步。

率團的中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭表示：「中國堅持把尊重保障人權當作一項重要任務。」

但來自西方國家的外交官們強調，中國打壓公民自由，2020年更在香港全面實施國安法，在親民主抗議浪潮後鎮壓異議人士。

西方國家代表還對中國在西北部新疆地區的鎮壓行動，以及遭控企圖消滅西藏文化和宗教認同的行徑引以為憂。

愛爾蘭大使懷特（Noel White）表示，都柏林當局對「中國繼續以騷擾人權捍衛者、限制言論自由等方式打壓公民社會，以及包括新疆和西藏在內民族和宗教團體的處境，深感憂慮」。

新疆的情況在審查中備受關注，中國被控在當地監禁超過100萬名維吾爾人和其他穆斯林少數民族。

北京當局強烈否認於2018年上次普遍定期審查就已被提出的這些指控。

觀察家表示，中國一直在向對其相挺的國家施壓，要求他們發言時只對中國歌功頌德，許多國家也確實照辦。

舉例來說，東非國家厄利垂亞代表便敦促北京當局，「繼續堅持民族區域自治制度，全面促進族群團結和進步」。

西藏人士與支持者在會場外抗議中國迫害人權，拒絕殖民。（法新社）

西藏人士與支持者在會場外抗議中國迫害人權，拒絕殖民。（法新社）

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