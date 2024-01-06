中國恐侵犯人權 美企停止在西藏銷售身分鑑識技術及設備

2023年2月，印度達蘭薩拉流亡西藏人上演行動劇，抗議中國警方使用Thermo Fisher的儀器監控、建立藏族及維吾爾族等少數民族的DNA資料庫。（美聯檔案照）

2024/01/06 00:40

〔中央社〕美國企業賽默飛世爾科技公司（Thermo Fisher Scientific Inc.）一名發言人表示，公司已承諾停止在西藏販售可被用來識別個人身分的鑑識技術與設備。

這家企業先前在中國西部、人口約400萬的西藏地區販售專門的個人身分識別（HID）技術，賽默飛世爾發言人告訴《路透社》，這項技術的應用包括追蹤罪犯。

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《路透社》報導，賽默飛世爾表示，銷量「與如此規模地區的例行鑑識調查相符」，不過「基於一些因素，我們在2023年中決定停止在該地區銷售個人身分識別產品」。

中國在1950年取得西藏的控制權，隨後經常被指控壓制這個地區的信仰和文化自由，但北京否認這項指控。西藏以佛教徒為主。

賽默飛世爾發言人拒絕解釋公司這項決定的原因。在此之前，賽默飛世爾也曾於2019年發布類似聲明表示，將停止在中國新疆販售基因定序儀器。

聯合國人權事務高級專員公署（Office of the UN High Commissioner for Human Rights）一份2022年8月發布的報告指出，中國在新疆拘留維吾爾人和其他穆斯林的行為可能構成危害人類罪；人權組織和媒體也記錄到中國當局在新疆建立維吾爾人的基因資料庫。北京當局堅決否認這些指控。

賽默飛世爾決定在西藏停止販售相關技術及設備的消息，受到公司一些股東的歡迎。他們認為在使用這類技術時，可能存在執法機構侵犯人權的風險。

中國國務院未立即回應置評請求。

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