失蹤28年！印度藏傳佛寺籲施壓中國 釋放班禪喇嘛

印度札什倫布寺住持熹嘉仁波切（後排左5）5日呼籲印度政府與民眾一同向中國政府施壓，釋放已失蹤28年的第11世班禪喇嘛。（中央社）

2023/12/06 05:21

首次上稿 05:21

更新時間 06:21

〔中央社〕印度札什倫布寺呼籲印度政府與民眾一同向中國政府施壓，釋放已失蹤28年的第11世班禪喇嘛。

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印度札什倫布寺今晚在新德里的憲法俱樂部舉辦活動，盼喚起外界對班禪喇嘛失蹤的關注，多名印度國會議員也參加了這場活動。

住持熹嘉仁波切（Zeekgyab Rinpoche）說：「今天，我請求諸位協助爭取第11世班禪喇嘛的立即獲釋，以及解決在西藏藏人的困境。」

他呼籲印度國會議員發出聯合聲明，對第11世班禪喇嘛的「強迫失蹤」表達關切，也希望印度國會譴責北京干預轉世靈童認定事務。

熹嘉仁波切並期盼印度國會支持達賴喇嘛實現訪問西藏的願望，以及透過對話及「中間道路」理念解決西藏問題的倡議。

印度札什倫布寺位於卡納塔卡省（Karnataka）拜拉庫普區（Bylakuppe），由流亡藏人於1972年興建。

另一方面，在西藏的札什倫布寺位於日喀則市（Shigatse），興建於1447年，自4世班禪喇嘛之後，一直是歷代班禪喇嘛駐錫之地。

西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁（Penpa Tsering）在今晚的活動上說，中國政府私自指定班禪喇嘛的作法是「戰術錯誤」，致使藏人只視班禪喇嘛為政治性的領導人，而不承認他的轉世靈童地位。

印度上議院議員蘇吉．庫瑪（Sujeet Kumar）譴責中國對西藏進行文化滅絕，並承諾將向印度國會與政府傳達流亡藏人的心聲。

藏傳佛教第11世班禪喇嘛，俗名更登確吉尼瑪，生於1989年4月25日。他在1995年5月14日被達賴喇嘛指定為11世班禪喇嘛，但3天後就聯同家人被中國官方帶走，至今音訊全無。

北京當局於1995年11月29日另行指定堅贊諾布為11世班禪喇嘛，並於同年12月8日正式接受官方頒授金冊。

1995年第11世班禪喇嘛更登確吉尼瑪才6歲就被中國當局綁架，至今下落不明。（圖取自維基共享資源；作者Central Tibetan Administration）

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