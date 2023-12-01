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試圖分化美國選民！Meta再刪4800組中國假帳號

臉書母公司Meta表示，他們刪除近4800組中國假帳號。（路透檔案照）

臉書母公司Meta表示，他們刪除近4800組中國假帳號。（路透檔案照）

2023/12/01 16:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》11月30日報導，社群平台臉書（Facebook）和Instagram的母公司Meta表示，中國利用社交媒體假帳號，影響他國民意的行動愈發嚴重，該公司最近刪除一個由近4800組假帳號組成的網路群體，旨在冒充美國人散布兩極分化的政治內容，包括美國政治和美中關係，在明年大選前分裂美國社會。

據報導，這個假帳號群體展示偽造的照片、姓名和位置，試圖讓自己看起來就像普通的美國臉書用戶，而且他們沒有傳播不實訊息，而是專門轉發政治人物、新聞媒體和其他人的X（前推特）平台貼文，來源涵蓋自由派和保守派，這顯示他們的目標不是為了支持某一方，而是誇大黨派分歧，進一步加劇兩極化。

這個新發現凸顯出，美國的敵人如何利用美國科技平台散佈不和及不信任，隨著台灣、美國、印度、墨西哥、烏克蘭等多國明年都將舉行全國大選，網路不實訊息勢必構成嚴重威脅。

負責Meta平台上不實行為調查的尼莫（Ben Nimmo）表示：「這些假帳號群體仍在努力吸引受眾，他們帶來一個警訊，即外國威脅行為者正試圖在明年大選前，透過網路接觸人們，我們必須保持警惕。」

Meta並未公開將這些假帳號群體與中國政府的關聯，但確認假帳號正是源於中國。這些帳號傳播的內容，概括性地補充其他中國政府的宣傳和虛假內容，試圖擴大美國內部的黨派和意識形態分歧。

為了看起來更像普通的臉書帳號，這個假帳號群體有時也會發布時尚或寵物相關內容。今年稍早，其中一些帳號還突然更新用戶名和個人照片，替換聽起來像美國的用戶名和個人資料照片，並表明他們居住在印度，接著開始傳播有關西藏和印度的親中內容，這顯示這些假帳號還能被重新定向，對新目標展開攻勢。

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