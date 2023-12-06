自由之家報告：中國等26國政府在海外鎮壓新聞記者

受中國政府迫害的不只是中國記者，還有外國記者。中國官媒「中國環球電視網（CGTN）」澳洲籍華裔財經主播成蕾，遭中國拘留3年，10月中旬獲釋。（路透檔案照）

2023/12/06 20:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國「長臂」在全球各地對流亡異議人士進行「鎮壓」的行動持續加劇，總部設於美國的國際人權組織「自由之家」（Freedom House）6日公布報告指出，包括中國等至少26國的專制政權將鎮壓新聞自由的觸手伸到海外，其中，許多從中國流亡海外的新疆和西藏記者，他們的家人及受訪者也受到迫害。

該報告名為「不能被熄滅的光：流亡新聞與跨國壓迫」，發現中國、俄羅斯、白俄羅斯、柬埔寨、伊朗、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯和土耳其等至少26國的專制政權，日益頻繁越過國界，攻擊、恐嚇和拘留記者，以控制訊息並消除異議之聲。即便這些記者遠離家園，他們的人身安全仍難以獲得保障。

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「自由之家」的報告，訪問16名不同國家的記者及其所屬的公司或組織，並記錄了自2014年以來發生的112起事件，包括綁架、人身攻擊和暗殺等。這些國家除了對記者人身迫害或騷擾外，還透過人肉搜索、網路威脅、污衊抹黑、司法起訴等恐嚇行動，試圖讓揭露事實真相的記者噤言，或削弱他們新聞報道的影響力。報告指出，這些政府的目的是為了壓制不同於官方的觀點，並對居住在海外的公民進行思想控制。

報告的共同作者懷特（Jessica White）告訴自由亞洲電台（RFA），中國當局是跨國鎮壓最嚴重的政府之一，採取的手段既廣泛又陰險，包括直接的人身攻擊、限制行動自由，以及透過惡意軟體、社群媒體等威脅記者的家庭成員。

懷特說，在這份報告的中國部分中，有許多是該台西藏及維吾爾族記者的親身經歷。不只他們的訪談對象被中國政府鎖定，導致記者失去信任而增加工作難度，他們也不知道身邊的僑胞究竟可以相信誰，「一位記者對我們解釋說，感覺就像到處都有眼線。」

報告也指出，有中國女記者的照片、個人資料及地理位置被發到色情或援交網站。這些做法可能產生寒蟬效應，讓記者在社群媒體上被迫保持沉默或完全遠離新聞業。

「自由之家」的報告特別指出，相關國家政府的海外騷擾行動對這些記者的身心健康造成重大負面影響。但儘管如此，這些記者仍拓展因應方式，並繼續從事新聞工作。報告也向這些流亡新聞工作者所在國的政府、公民團體及新聞媒體發出呼籲：向這些記者提供必要的法律、財務及營運支持，以確保他們能繼續揭發世界各地的人權侵害事件。

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