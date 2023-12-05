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不是第一樁！媒體揭南華早報先前就有記者在中國失聯

香港《南華早報《記者陳敏莉10月底赴北京採訪國際安全論壇「香山論壇」後失聯，引發各界憂心。他的臉書最後一次更新是在11月1日。（取自陳敏莉臉書）

香港《南華早報《記者陳敏莉10月底赴北京採訪國際安全論壇「香山論壇」後失聯，引發各界憂心。他的臉書最後一次更新是在11月1日。（取自陳敏莉臉書）

2023/12/05 22:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港《南華早報》專門報導中國國防及外交新聞的資深記者陳敏莉（Minnie Chan），10月底前往北京採訪「香山論壇」後失聯，其友人擔心她可能正遭到當局留置。卡達《半島電視台》（Al Jazeera）5 日引述多名消息人士報導，去年有另一名《南早》記者前往中國後，一度失聯數個月。

報導引述 4 名熟悉《南早》的人士說法指出，該名記者去年前往中國後，曾失去聯絡數個月，之後重回《南早》工作，但轉至報導政治敏感性較低新聞，不過，該名記者9個月沒有在報社發稿，不知是否仍然在職。

《半島電視台》沒有披露該名記者的身分，報導中提到，該記者沒有回覆查詢，基於尊重對方隱私，選擇不公開記者的姓名。

《南早》回覆《半島電視台》查詢時則表示，基於隱私問題，不回應有揣測性報導，並指記者在執行專業工作時的安全對報社至關重要。

據日本《共同社》上月30日引述知情人士透露，《南早》獲獎記者陳敏莉，今年10月底飛往北京採訪第10屆「香山論壇」後就失去聯繫，這場為期3天的國際安全論壇是在10月31日結束。

她最後撰寫的一篇報導是有關中國對以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯戰爭的反應，於11月1日刊出，同日也有更新臉書動態。陳敏莉的朋友對《共同社》表示，他們擔心陳敏莉可能遭到中國當局的調查。

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