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抗議薪資漲幅低、病假少！澳洲雪梨輕軌罷工一週 尖峰時刻不載客

澳洲雪梨城內的輕軌將於下週5天的尖峰時刻罷工停駛，該市通勤族上班得另尋他路。（歐新社）

澳洲雪梨城內的輕軌將於下週5天的尖峰時刻罷工停駛，該市通勤族上班得另尋他路。（歐新社）

2024/07/21 23:35

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨的通勤族於下週將得面臨尖峰時段無輕軌可搭的窘境，據報導，該市的輕軌員工為爭取提高薪資、福利待遇發起罷工，預計雪梨輕軌將於下週一至五的尖峰時段停駛。

據英國《衛報》報導，輕軌員工們抗議，公共交通營運公司「Trandev」不僅拒絕給予職員更多的病假天數，也不願提升薪資幅度至能夠對應生活開銷的程度。

軌道電車與公車工會的成員巴比諾（David Babineau）表示，此爭議主要歸結於薪資問題，因Trandev提出了4年期間加薪18％，不符合員工要求的23％。

巴比諾稱，18％的加薪幅度若在4年前提出可能是不錯的選項，但考量到近年物價大幅上漲，及Trandev於上一財年營收破90億美元的條件來說，23％的調幅並不是過分的要求。

工會秘書也表示，若因執勤間隔緊密，以致司機或網絡控制員過於疲累恐無法安全完成工作時會請病假，因此職員一般多會請完1年10天的病假。

據報導，在工會決定加強罷工後，所有雪梨城市內的輕軌路線將在下週一至週五的尖峰時段「上午8點至10點」與「下午4點至6點」停駛。

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