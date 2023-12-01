北京再對記者伸出魔手 《南華早報》記者陳敏莉「被失蹤」

香港《南華早報》的獲獎記者陳敏莉（Minnie Chan），今年10月底飛往北京，採訪「香山論壇」後就失去聯繫。（擷取自陳敏莉臉書）

2023/12/01 12:19

〔編譯盧永山／綜合報導〕又有媒體記者前往出國出差後「被失蹤」。根據日本《共同社》上月30日引述知情人士透露，香港《南華早報》的獲獎記者陳敏莉（Minnie Chan），今年10月底飛往北京採訪第10屆「香山論壇」後就失去聯繫，這場為期3天的國際安全論壇是在10月31日結束。

陳敏莉專門報導中國的國防和外交事務，她最後撰寫的1篇報導是有關中國對以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯戰爭的反應，於11月1日刊出，陳敏莉的朋友對《共同社》表示，他們擔心陳敏莉可能遭到中國當局的調查。

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《南華早報》被問及陳敏莉的下落時，僅回覆她「正在休假」，但基於隱私，無法提供更多細節。

陳敏莉的臉書帳號曾於11月11日上發布疑似是其子女的照片，但有朋友在下方留言「這個不是她貼的。她在哪裡？」、「我再提醒一次：她在哪裡？」可見早在2週前已有朋友未能與她取得聯繫。

根據陳敏莉在社群網站領英（LinkedIn）刊出的資料，她在《南華早報》擔任將近20年的記者，之前曾為香港《蘋果日報》寫過新聞。香港政府在2021年關閉了支持民主的《蘋果日報》，並監禁了該報創始人黎智英。外界普遍認為，針對黎智英的指控是政治報復。

北京當局過去曾多次打壓批評中國政府的記者。中國官媒《環球電視網》前澳洲籍華裔主播成蕾，因國家安全罪名被中國監禁3年多，10月11日才遭釋放返回澳洲。

總部位於紐約的非營利組織「保護記者委員會」（CPJ）表示，中國是世界上監禁記者情況最嚴重的國家之一，根據CPJ發布的報告，截至2022年底，至少有43名記者在中國身陷囹圄。

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