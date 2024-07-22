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拜登退選 美國眾院議長強生：民主黨恐面臨法律挑戰

美國聯邦眾議院議長強生警告，拜登退選，共和黨可能會提出法律挑戰。（路透）

美國聯邦眾議院議長強生警告，拜登退選，共和黨可能會提出法律挑戰。（路透）

2024/07/22 03:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》報導，美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）21日重申，如果民主黨試圖用新的候選人取代總統拜登（Joe Biden），共和黨可能會提出法律挑戰。

強生是在拜登宣布退選前不久，作此表態。他在美國廣播公司（ABC）的「本週」（This Week）節目中表示：「每個州都有自己的選舉法規，在某些州，不可能簡單地換掉候選人。」

強生的說法呼應了他日前在共和黨全國代表大會（RNC）上的言論，暗示拜登決定退出總統大選，共和黨可能會採取的策略。強生18日表示：「我相信在可以提出挑戰的州，共和黨會這麼做，他們將面臨一場有趣的戰役。」

據報導，從技術層面來說，拜登尚未正式被提名為民主黨總統候選人，直到民主黨全國代表大會（DNC）的代表投票才算正式提名。但強生認為，由於拜登在民主黨初選中以壓倒性優勢獲勝，因此可能會有挑戰的理由。

「我相信，在至少一些州，民主黨會遇到一些法律障礙，」強森告訴主持人拉達茨（Martha Raddatz）。「讓我們拭目以待」。

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