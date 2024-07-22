你來我往！南韓全面重啟前線心戰廣播

南韓聯合參謀本部21日宣布，為反制北韓持續施放垃圾氣球，下午1時開始在全長248公里的兩韓邊界「全線放送」心戰廣播。（美聯社檔案照）

2024/07/22 06:05

〔編譯林家宇／綜合報導〕南韓聯合參謀本部21日宣布，為反制北韓持續施放垃圾氣球，下午1時開始在全長248公里的兩韓邊界「全線放送」心戰廣播，播放時間暫定為每天上午6時至晚間10時，「北韓軍隊升高情勢的行動，可能為自身招惹嚴重後果」，強調「責任全由北韓政府承擔」。

北韓為了報復南韓民間團體空投的反朝文宣，自5月起陸續向南韓施放垃圾氣球，內容包括廢紙、廢瓶、碎布、煙蒂，甚至糞肥，總數超過2000顆，已對超過100架班機、1萬名乘客造成干擾。

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南韓在6月9日重啟心戰廣播，以回應北韓的垃圾氣球行動，但為避免敵意升高，時間僅約2.5小時。直到18日北韓第8度施放垃圾氣球，韓方再度啟動廣播，並警告若朝方持續施放，將會擴大廣播規模。

韓軍提醒，21日為北韓第9度施放垃圾氣球，呼籲民眾發現後向軍方和警方回報，避免直接碰觸，「由於我方已反覆警告，我軍將沿著邊境執行全面性廣播」；設在前線的固定式擴音器已全部開啟，移動式擴音器則將視情況出動。

南韓的心戰廣播內容包括流行音樂、防彈少年團（BTS）成員JIN（金碩珍）參與巴黎奧運聖火傳遞新聞、北韓駐古巴大使館高級外交官李日奎叛逃消息等。「美聯社」引述專家說法報導，南韓的心戰廣播能夠動搖北韓前線士兵和居民的士氣，打擊平壤局阻擋2600萬人民接收外界訊息的意圖。

據南韓官員說法，擴音器在日間放送距離為10公里，夜間達24公里。北韓目前尚未對南韓的心戰廣播做出官方回應。此前，南韓曾在2015年重啟心戰廣播，北韓發射火砲回應，南韓也開火反制。

南韓對北韓的垃圾氣球反制措施，包括6月初中止《919軍事協議》。該協議於2018年由前總統文在寅和北韓領導人金正恩簽署，內容包括消除朝鮮半島軍事威脅、解除敵對關係及擴展民間、經濟交流等。

南韓的心戰廣播內容包括流行音樂、北韓外交官叛逃消息等。（美聯社檔案照）

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