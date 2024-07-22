日本「預先通關」優先適用台灣 矢板明夫：台人良好素質獲肯定

日本計畫明年1月推出「預先通關」（Preclearance）系統，台灣旅客將優先適用。（彭博）

2024/07/22 00:31

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為因應海外遊客不斷創新高，日本計畫明年1月推出「預先通關」（Preclearance）服務，讓外國遊客出發前先完成大部分的出入境檢查，縮短抵達後辦理入境的時間，而台灣旅客將優先適用，之後視成效擴大至其他國家。對此，日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫表示，「這說明台灣人講禮貌、守規矩的良好素質，得到日本社會和政府的認可！」

矢板明夫21日晚間在臉書發文表示，「預先通關」服務對台灣觀光客來說，絕對是一件好事，「最近赴日的旅客越來越多，讓日本各大國際機場人滿為患，排隊等待入境，時常要超過2個小時，不僅旅客快崩潰，審查工作人員也苦不堪言。如果預先清關系統得以實施的話，能夠節省很多時間。」

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「更重要的是，台灣的旅客能夠幸運地成為第一批實施對象，說明台灣人講禮貌、守規矩、不給別人添麻煩的良好素質，得到日本社會和政府的認可。同時，多年以來，台灣政府和民間對日本友善的態度，每當日本發生地震等災難時，台灣社會都慷慨解囊、大力捐款，也為台灣贏得了好感。日本和台灣雖然沒有正式的外交關係，但『預先通關』政策先以台灣旅客為對象，或許也有日本政府想投桃報李的意思。」

矢板明夫也提出自己的擔憂，「中國是今年上半年遊日外籍觀光客人數第2多的國家，中國現在雖然是第二名，因人口基數大，如果開放赴日旅遊不設限制的話，很可能就會衝到第一名。現在令人有一點擔心的是，中國政府聽說這件事之後，會不會出手阻撓、給日本政府壓力，不讓日本優先照顧台灣客人。岸田首相雖然內政做得不太好，但在外交上頗有建樹，特別是對中政策，幾本上繼承了安倍前首相的『抗中保台』大方針，希望這一次也能夠扛住壓力。」

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