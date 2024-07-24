全球首見！鯊魚體內驗出古柯鹼 人類害的

海中的鯊魚也難逃人類毒品之害。圖為鯊魚示意圖。（法新社檔案照）

2024/07/24 21:20

〔編譯管淑平／綜合報導〕巴西研究人員在該國外海的鯊魚身上驗出古柯鹼，是首度在野生鯊魚體內檢測出這種毒品，且含量比之前在其他水生生物驗出古柯鹼含量高100倍，凸顯海洋污染問題的嚴重性。

《美國有線電視新聞網（CNN）》、《英國廣播公司（BBC）新聞網》23日報導，巴西政府的科學研究機構「維斯卡隆多．克魯茲基金會（Oswaldo Cruz Foundation）」研究人員，檢測取自里約熱內盧附近海域巴西斜鉅牙鯊（Rhizoprionodon lalandii）的肝臟、肌肉組織樣本，結果顯示，13份樣本都驗出古柯鹼；肌肉組織樣本中的古柯鹼含量，是肝臟組織樣本的大約3倍，雌鯊魚肌肉所含古柯鹼濃度又比雄性鯊魚還高。

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研究人員選擇這種鯊魚，因其體型較小、就在近岸的小範圍海域活動，終生暴露在排放到海中的污染物中。

這份研究報告共同作者、該基金會生態毒理學家薩吉奧羅（Enrico Mendes Saggioro）說，古柯鹼是經由吸食者排泄物和製毒工廠排放物排入海洋，近幾十年來，全球古柯鹼使用量大增，其中約22%吸食者在南美，而巴西是此區域的第二大市場。使用量增加加上污水處理基礎設施欠佳，導致海中古柯鹼含量升高。

過去曾有研究指出，毒販走私時傾倒在海中的古柯鹼可能是海水古柯鹼污染的兇手，但是薩吉奧羅說，巴西的情況並非如此，「我們這裡的海域不常見傾倒或者在海中丟失古柯鹼，不像在墨西哥或佛羅里達那樣」。

目前尚未確定古柯鹼是否有害鯊魚健康，但是先前的研究顯示，這種毒品會對魚類或者貝類等其他動物造成傷害。研究人員推測，「儘管尚未證明，但是接觸到古柯鹼有可能有害鯊魚的生理功能」，在其他動物身上已經發現古柯鹼傷害腦部以及造成過動、反常行為。

這份研究報告在經同儕審查的《整體環境科學（Science of The Total Environment）》期刊發表。報告另一名共同作者、生物學家戴維斯（Rachel Ann Hauser Davis）說，甲殼動物、魚類等鯊魚獵食對象，「非常有可能」也已遭古柯鹼污染。此外，由於巴西和其他許多國家的民眾經常食用鯊魚，古柯鹼已經進入食物鏈，但是還難以判斷對人類健康的潛在影響。

BBC引述葡萄牙雷利亞理工學院海洋與環境科學中心海洋生態毒理學家諾瓦伊斯（Sara Novais）看法，這項研究發現「非常重要，而且可能令人憂心」。專家指出，研究中調查的雌鯊魚當時都已懷孕，但是胚胎接觸到古柯鹼的後果尚不明，有必要進一步研究，了解古柯鹼是否正改變這些鯊魚的行為。

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