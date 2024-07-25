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打到沒人了？莫斯科獎勵1人72萬投入烏克蘭戰場

俄羅斯首都莫斯科宣布，提供每人創新高紀錄的190萬盧布（約72萬台幣）獎金，以招募兵員投入烏克蘭戰場。（美聯社檔案照）

俄羅斯首都莫斯科宣布，提供每人創新高紀錄的190萬盧布（約72萬台幣）獎金，以招募兵員投入烏克蘭戰場。（美聯社檔案照）

2024/07/25 00:35

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭的戰事迄今已逾2年，俄國首都莫斯科市23日宣布，提供每人創新高紀錄的190萬盧布（約72萬台幣）獎金，以招募兵員投入烏克蘭戰場，顯示俄國正急忙擴充部隊人數，以補充在烏克蘭折損的兵員。

美國有線電視新聞網（CNN）24日報導，莫斯科市長索比亞寧發表聲明表示，市民從軍可獲得190萬盧布的獎勵，當兵首年還可領取520萬盧布（約196萬台幣）薪資。

此外，志願投入烏克蘭戰場者若負傷，可依傷勢嚴重程度領取約5690至1.1390萬美元（約18.7萬至37.3萬台幣）不等的補償金；若在戰鬥任務中陣亡，家屬則可獲得約3.4150萬美元（約112萬台幣）的撫卹金。

據報導，俄國從未公布俄軍在烏克蘭戰場上的傷亡人數，但外界估計俄軍陣亡人數可能不低。英國國防部本月12日提出的最新統計顯示，單單今年5月和6月死傷的俄軍士兵，可能就達到7萬多人，因為俄軍在烏克蘭哈爾科夫州的新戰線折損大量兵力。

知情人士去年12月告訴CNN，根據美國情報機關解密評估數據，俄羅斯入侵烏克蘭後，現役地面部隊已折損87％，戰車數量也銳減3分之2。同樣在去年12月，烏克蘭軍方估計，自開戰以來，烏軍已造成超過40萬5000名俄軍傷亡。

烏軍方面，俄國前國防部長紹伊古去年12月聲稱，俄軍已造成38萬3000名烏軍傷亡。但烏國總統澤倫斯基今年2月駁斥俄方說法，宣布烏軍在俄國入侵滿2年之際的陣亡人數是3萬1000人。

去年12月，俄國總統普廷簽署法令，將俄國武裝部隊增加17萬人，使俄軍常備兵力達到132萬人，軍事人員總數超過220萬人，相當於將俄軍規模擴大15％，是俄軍在入侵烏克蘭以來第二次擴張。

據報導，俄國已招募1萬5000名尼泊爾人投入烏克蘭戰場，其中許多人受傷，失蹤或可能死亡的人數不明。1名接受CNN訪問的尼泊爾士兵表示，阿富汗、印度、剛果和埃及的新兵，都在俄羅斯軍事學院接受外國戰鬥人員培訓。

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