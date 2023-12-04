印尼媒體與中媒合作淪滲透破口 可能影響明年大選

印尼總統佐科威10月16日在北京舉行的中印工商論壇上發表演說。（美聯社）

2023/12/04 15:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕印尼多家新聞媒體近年與中國官媒簽署合作協議，將在新聞內容等領域廣泛交流。然而，分析指出，此舉可能導致印媒淪為北京美化新疆種族滅絕暴行的外宣工具，也讓「一帶一路」相關報導無法完整呈現，甚至影響印尼明年2月的總統大選選情。

《美國之音》（VOA）3日報導，中國官媒中國日報11月30日指出，北京指責美國在南海爭端上挑釁其地區盟友菲律賓後，印尼美都新聞（Metro Xin Wen）翌日跟進報導，稱北京警告「華盛頓的介入只會讓情況變得更糟」。另一中國官媒新華社11月27日刊登中共中央政治局舉行會議的報導後，美都新聞也在隨後發布相關消息，稱中國國家主席習近平指出，為了保護公民及其海外利益，「有必要深化國際執法合作」。

請繼續往下閱讀...

據了解，美都新聞已於11月14日與中國中央廣播電視總台簽署合作協議，表示將加強雙方在包含新聞內容等「各領域的廣泛合作與交流」，預告該媒體未來製播與中共有關的消息，只會有增無減。

印尼獨立智庫「經濟與法律研究中心」（CELIOS）中國和印尼研究中心主任赫馬特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）說，近年來中國官方控制的媒體與印尼數家新聞社大舉合作，恐怕會讓後者淪為美化中共種族滅絕政策的外宣工具。

赫馬特表示：「中國用許多方法在印尼傳播正面敘事，其中一個就是內容共享協議，像是新華社或中國日報等中國官媒，會與印尼雅加達郵報（The Jakarta Post）等媒體共享內容，之後中國方面發布的新聞，就會被這些媒體轉載，這種情況非常常見，所以現在經常會在印尼看到，新疆不存在侵犯人權事件的新聞。」

不僅如此，中國曾於2019及2022年邀請印尼記者前往新疆，許多記者在行程結束後「被要求寫一些中國相關的消息」，隨後便出現像是「新疆（人權）事件是西方的政治宣傳」等報導。中國甚至在2021年無預警封鎖印尼報紙爪哇郵報（Jawa Pos），原因可能與其新疆報導有關。

美國智庫「自由之家」（Freedom House）去年9月發布「北京的全球媒體影響力：威權擴張和民主的韌性」研究報告，指2019年1月至2021年12月之間，印尼遭受北京媒體影響力作用等級為39分，位居調查中亞洲國家第3名。

該智庫資深研究員庫克（Sarah Cook）直言，中共外宣可說是已獲得一定成效，「自2020年以來，印尼民眾對中國的印象其實變得更差，民眾也不信任與中國的經濟交流。但（印尼）某些政治人物或穆斯林組織，已不像外界所期望地那樣，公開批評新疆人權」。

此外，北京也很關注印尼民眾是否對「雅萬高鐵」等中國一帶一路建設或計畫有正面看法。

赫馬特說：「北京透過社群媒體和內容分享協議，持續宣傳一帶一路為印尼帶來好處。雅萬高鐵確實對部分民眾帶來好處，但民眾還需要知道其他資​​訊，包括中國投資對附近環境和居民造成負面衝擊等，這些資訊都未充分呈現。」

今年5月，印尼羅盤電視台（KompasTV）和羅盤報（Kompas.com）因在各自Youtube帳號發布有關雅萬高鐵債務飆升的新聞影片，而遭到起訴，原因是影片內容違反版權規定。雖然雙方接受起訴，但印尼獨立記者聯盟（AJI）及印尼新聞法律援助協會都認為，這起事件是有心人士試圖壓制相關報導，因為新聞影片內容涉及公共利益，而這必須讓民眾知悉。

另一方面，印尼多媒體大學傳播系助理教授安邦（Ambang Priyonggo）認為，這場資訊戰甚至可能影響印尼明年2月的總統大選，候選人之一吉伯朗是現任總統佐科威的長子，可能獲得中國支持，因為印尼當權派可為中國帶來政經利益，讓其延續在印尼的建設計畫。

自由之家的庫克則說，此事的確值得關注，但中國若動用媒體影響力高調支持某一候選人，恐因操作太過明顯而適得其反。鑑於近年來美中在東南亞的競爭愈發激烈，中國也可能透過官媒大肆鼓吹反美言論，進一步強化雅加達和北京的政經關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法