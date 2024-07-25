凱米火速出海！中南部雨量劇增 氣象專家曝驚人巧合

凱米颱風昨晚在東部沿岸打轉繞圈許久後，於今日0時終於從宜蘭南澳登陸，根據氣象署今晨5點多的預報，颱風中心今晨4點多已從桃園出海，目前位置在新竹的北北西方約30公里處。（圖擷自氣象署）

2024/07/25 06:30

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風今晨於宜蘭南澳登陸，氣象專家指出，目前中南部山區的雨量正在飆速累積中，預估要到今日深夜暴風圈才會脫離台灣陸地。此外，這也是2016年強颱尼伯特以後，相隔8年再度有強颱登陸台灣。更巧的是，在2006年也曾有一個凱米颱風，也是在當年的7月24日深夜登台。

凱米颱風昨晚在東部沿岸打轉繞圈許久後，於今日0時終於從宜蘭南澳登陸，根據氣象署今晨5點多的預報，颱風中心今晨4點多已從桃園出海，目前位置在新竹的北北西方約30公里處。

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台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，由於受地形的破壞，凱米颱風強度已從原先的強颱減弱為中颱，今日颱風暴風圈仍籠罩台灣及澎湖、馬祖，受颱風環流與西南風挾帶旺盛水氣的影響，除中南部山區易有超大豪雨，苗栗以南平地亦有持續短延時豪雨或短延時大豪雨發生，預估凱米颱風暴風圈脫離台灣陸地的時間點會落在今晚的23點前後，暴風圈脫離台灣近海的時間點則會落在明早的9點前後。

「林老師氣象站」指出，至於明日中南部地區有陣雨或雷雨並易有大雨或豪雨發生的機率，且山區最為顯著；其它地區也仍有局部短暫間歇性的陣雨發生，仍需加強留意。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晨也陸續發文指出，在經歷25小時的累積後，太平山雨量已破千，中、南部山區雨勢猛烈快速累積中，平地也會有劇烈雨勢。截至今晨3點嘉義山區3小時累積雨量超過200毫米，台中市稍來及屏東縣大漢山雨量也高達188及186毫米。「颱風論壇」提醒「中南部山區的雨量正在飆速累積中......雨量都相當可怕，致災風險『極高』，請中南部的朋友務必要嚴加戒備！」

「颱風論壇」也提到，今晨凱米颱風登台，是繼2016年強颱尼伯特以後，相隔2938天再有強颱登陸台灣。並指另一個驚人的巧合是，在2006年也曾有一個凱米颱風，當年則是在7月24日的深夜11點45分從台東登陸。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晨陸續發文指出，在經歷25小時的累積後，太平山雨量已破千，中、南部山區雨勢猛烈快速累積中，平地也會有劇烈雨勢。（圖擷自臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，今晨凱米颱風登台，是繼2016年強颱尼伯特以後，相隔2938天再有強颱登陸台灣。並指另一個驚人的巧合是，在2006年也曾有一個凱米颱風，當年則是在7月24日的深夜11點45分從台東登陸。（圖擷自臉書）

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