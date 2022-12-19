中國採藏人DNA 跨國議員促查共犯

流亡藏人本月2日在印度新德里手持白紙，聲援中國境內反對武漢肺炎防疫封控的抗爭潮。（路透檔案照）

2022/12/19 05:30

技術支援侵犯人權 籲各國與有關公司暫停往來

〔編譯林雨萱／綜合報導〕「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）十五國、近卅名國會議員十六日致函各自外交部，要求調查國內公司是否提供中國政府技術支援，助其大規模在西藏採集藏人DNA樣本，並點名美國生物技術與醫療器械大廠「賽默飛世爾」（Thermo Fisher）和華大基因公司（BGI），呼籲各國與牽涉其中的公司暫停往來。

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法國「解放報」報導，法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）和英國、比利時、瑞士、愛爾蘭、立陶宛、烏克蘭、澳洲、紐西蘭、加拿大等國外長，陸續收到IPAC成員的連署公開信，信中提到他們對於中國政府大規模採集DNA樣本深感憂心，其目的是要加強對少數民族的監控，尤其是西藏和維吾爾地區。

收集樣本達西藏總人口1/3

連署信引述「人權觀察」（Human Rights Watch）今年九月公布的調查報告，指出中共當局自二〇一六年在西藏以犯罪調查為由執行大規模DNA採樣計畫，至今收集到的樣本數已達西藏總人口的三分之一，包括許多兒童，然而，當局未經本人同意逕行採集DNA，也與當事人是否有犯罪行為無關。

加拿大多倫多大學蒙克國際研究中心旗下「公民實驗室」（The Citizen Lab），今年也根據上百份中國官方文件發表報告指出，DNA血液樣本採集對象不分男女，甚至包括幼兒園的兒童，多個官方工作報告均未提及採集DNA前曾徵詢兒童家長意見。

點名美中兩大生技公司

由逾一七○名各國跨黨派國會議員組成的IPAC調查揭露，賽默飛世爾提供中國警方DNA分析試劑，華大基因則有北京撐腰。此外，西方民主國家的研究實驗室和企業也參與其中，例如德國的研究資料庫儲存西藏男性的部分核酸序列。IPAC成員、歐洲議會議員安格魯（Engin Eroglu）強調，北京大規模採集DNA活動明顯侵犯隱私權和人權，各國和歐洲當局應該立即採取行動，調查涉及中共採集DNA活動的公司，並暫停與其商業來往。

藏人行政中央駐布魯塞爾辦事處歐盟代表仁增曲珍（Rigzin Choedon Genkhang）指出，二〇一九年五月警方曾接獲上級指示，不放過任何村莊或寺廟，別遺漏任何一戶或一人。「公民實驗室」報告作者德克斯（Emile Dirks）也說，中國政府將數十萬至上百萬的藏人視為未來潛在犯罪嫌疑人，透過DNA採集對藏人進行社會控制。

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