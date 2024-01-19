CPJ：中國去年監禁記者人數 再居全球之冠

「保護記者協會」（CPJ）18日發布2023年全球被監禁記者的年度調查報告，其中，中國監禁記者人數高達44名，再居全球之冠。圖為在中國經歷了3年牢獄之災，2023年10月才獲釋的澳洲籍前中國央視記者成蕾。（法新社）

2024/01/19 12:40

〔編譯盧永山／綜合報導〕總部位於紐約的非政府組織「保護記者協會」（CPJ）18日發布2023年全球被監禁記者的年度調查報告，報告指出2023年全球被監禁記者人數逼近紀錄最高，中國監禁記者人數高達44名，再次居全球之冠。分析師指出，自中國領導人習近平上台後，中國擴大對新聞記者的打壓，去年中國實施新版「反間諜法」後，外媒記者尤其感受到了更多壓力。

根據《美國之音》報導，雖然CPJ的報告估算2023年中國監禁的記者人數為44名，但報告也承認，「調查確切數字尤其困難」。根據CPJ的報告，中國監禁記者的數量長年位居全球之冠。

請繼續往下閱讀...

澳洲籍的前中國環球電視網主播成蕾，在中國經歷了3年牢獄之災，於2023年10月才獲釋。成蕾受訪指出，她看到CPJ的調查數據後，「有種不寒而慄的感覺」。她表示：「中國的經濟，這麼多年的成長也好，改革開放也好，算是進步了，但是媒體自由方面一點也沒有。新聞自由都是在退步，這是我們都不願意看到的。」

CPJ報告指出，2023年中國監禁的44名記者中，有19人是來自新疆的維吾爾人，其中3/5涉及記者監禁的新案件，都是遭到從事間諜活動、煽動分離主義或顛覆國家政權等罪名指控。

CPJ執行長金斯伯格（Jodie Ginsberg）表示，中國監禁的記者中，差不多半數都是維吾爾人，而且由於中國的資訊不透明，這個數字很可能被低估。

某外國媒體駐中國分社的前僱員馬先生表示，中國2023年7月開始實施的新版「反間諜法」，並非只是空喊口號，「以前來找我們的，都還只是各省市的公安部門人員。現在我聽說，政府各大部門和組織內部都成立了所謂的『情報部門』，去接觸外國媒體或者和外國人打交道的中國公民。這種現象肯定是習近平上台之後才開始有的，感覺各個部門都開始瘋狂的收集情報」。

而根據另1非政府組織「無國界記者組織」 （RSF）1月初發布的報告，2023年全球共有779名記者被監禁，中國再次成為監禁記者最多的國家，被監禁的記者高達121人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法