聯合國審查前夕 北京遊說多國讚揚中國人權紀錄

中國料將在聯合國人權理事會會議上，面臨新疆與香港議題的質疑與批評。（歐新社）

2024/01/22 23:16

〔編譯魏國金／台北報導〕路透22日披露，中國遊說非西方國家在聯合國一場關鍵會議上，讚揚中國的人權紀錄。中國將在該會議因其在香港與新疆的作為而面臨質疑與批評。

4名外交官向路透透露，中國常駐日內瓦的聯合國代表向各國特使發出備忘錄，以期在聯合國人權理事會23日召開的北京人權紀錄審查時，進行吹捧。

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中國代表團沒有直接回應該遊說之說，不過聲明指出，北京「堅決反對將人權政治化」，以及「促進更公平正義、更平等包容的全球人權治理」。

23日的審查是聯合國最高人權官員2022年公佈中國人權報告以來的首次審查，該報告指稱新疆地區維吾爾及其他穆斯林的拘禁可能構成違反人類罪。

聯合國人權理事會成員國，包括印尼、阿拉伯聯合大公國同年10月否決美國與其他西方成員國提出的就新疆侵犯人權指控展開辯論的動議案。

今年1月初，路透看到中國駐各國使館發出外交照會（diplomatic note），內中寫著，「我懇請貴國代表團向中國提供寶貴支持，在互動對話中提出建設性推薦，將兩國的友善關係與合作納入考量」。

在路透看到中國發送給3個非西方國家的外交照會中，含有須提出的具體發言要點，包括讚揚中國在女權與殘疾議題的紀錄。一名匿名的非洲外交官證實收到在會議上展現支持中國的請求，他說將依要求行事。

加勒比海島國安地卡及巴布達（Antiqua and Barbuda）在向聯合國預先提交的問題中，提到中國的「全過程人民民主」，這是中國國家主席習近平偏好的用語，並讚揚中國享有「更充分、更廣泛與更全面的民主權利」。

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