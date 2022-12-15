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    中國人權嚴重倒退 裴洛西：20年前我就說過別讓中國加入WTO

    美國眾議院議長裴洛西說，雖然是她最後一次以民主黨團領袖身分在CECC聽證會上發言，但不會是她最後一次為中國人權發聲。（擷取自YouTube頻道「Nancy Pelosi」）

    美國眾議院議長裴洛西說，雖然是她最後一次以民主黨團領袖身分在CECC聽證會上發言，但不會是她最後一次為中國人權發聲。（擷取自YouTube頻道「Nancy Pelosi」）

    2022/12/15 00:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國會暨行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China，CECC）14日召開聽證會，檢視過去20年來的中國人權狀況，邀請即將卸下眾議院議長一職的裴洛西（Nancy Pelosi）發表談話。裴洛西直言，中國被納入世界貿易組織（WTO）的20餘年以來，人權嚴重倒退，也不遵守WTO規範，世界不應再坐視不管。

    綜合外媒報導，美國於2000年成立CECC，致力監督中國人權狀況，每年向總統和國會提交年度報告。而CECC召開聽證會的前一天（13日），中國因不滿美國祭出晶片禁令，向WTO投訴，指控美國的限制行為威脅到全球工業供應鏈的穩定。

    週三受邀出席CECC聽證會並發表談話的裴洛西直言，她早在CECC成立的那一年就呼籲別讓中國加入WTO。美國作為全球最強健的經濟體，本就有道德義務把貿易與人權相掛鉤，當時美國贊成讓中國加入WTO的人以為，若國際接納中國，有可能會為其帶來一系列改革與進步，但顯然這個想法太過天真，中國（2001年11月10日）加入WTO後的20餘年來，人權狀況嚴重惡化，甚至多次無視WTO規範。

    裴洛西呼籲，世界不能再把「生意擺在理念之前」，若因為經濟因素不替中國人權發聲，那也不用想裝聖人去批評其他國家的人權表現。她霸氣表示，這次雖然是她最後一次以民主黨團領袖身分在CECC聽證會上發言，但不會是她最後一次為中國人權發聲。

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