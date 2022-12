中國人權嚴重倒退 裴洛西：20年前我就說過別讓中國加入WTO

2022/12/15 00:31

〔即時新聞/綜合報導〕美國國會暨行政部門中國問題委員會(Congressional-Executive Commission on China,CECC)14日召開聽證會,檢視過去20年來的中國人權狀況,邀請即將卸下眾議院議長一職的裴洛西(Nancy Pelosi)發表談話。裴洛西直言,中國被納入世界貿易組織(WTO)的20餘年以來,人權嚴重倒退,也不遵守WTO規範,世界不應再坐視不管。

綜合外媒報導,美國於2000年成立CECC,致力監督中國人權狀況,每年向總統和國會提交年度報告。而CECC召開聽證會的前一天(13日),中國因不滿美國祭出晶片禁令,向WTO投訴,指控美國的限制行為威脅到全球工業供應鏈的穩定。

週三受邀出席CECC聽證會並發表談話的裴洛西直言,她早在CECC成立的那一年就呼籲別讓中國加入WTO。美國作為全球最強健的經濟體,本就有道德義務把貿易與人權相掛鉤,當時美國贊成讓中國加入WTO的人以為,若國際接納中國,有可能會為其帶來一系列改革與進步,但顯然這個想法太過天真,中國(2001年11月10日)加入WTO後的20餘年來,人權狀況嚴重惡化,甚至多次無視WTO規範。

裴洛西呼籲,世界不能再把「生意擺在理念之前」,若因為經濟因素不替中國人權發聲,那也不用想裝聖人去批評其他國家的人權表現。她霸氣表示,這次雖然是她最後一次以民主黨團領袖身分在CECC聽證會上發言,但不會是她最後一次為中國人權發聲。

