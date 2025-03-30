今明各地濕冷！ 週二冷氣團減弱 週五起明顯回暖

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/03/30 11:21

〔記者林志怡／台北報導〕近期受到大陸冷氣團影響，各地低溫彷彿重回冬季。中央氣象署指出，未來一週各地低溫仍相當顯著，尤其今明2天各地白天氣溫多落在20度或以下，但隨著週二後華南雲系遠離、大陸冷氣團減弱，氣溫將緩慢回升，降雨也逐漸趨緩，週五後則將明顯回暖，各地白天氣溫可重回20度以上。

中央氣象署預報員陳姵安指出，今明兩天受到大陸冷氣團及華南雲雨區影響，各地天氣濕冷，中部以北、東半部地區降雨顯著，尤其中部山區、北部、東北部地區有局部大雨發生機會，南部、台東等雖降雨較零星，但有雨機率較高。

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此外，今明2天各地低溫顯著，北台灣白天氣溫僅13至15度，中南部地區低溫約14度，白天氣溫也不超過20度，受大陸冷氣團影響較小的高屏與台東地區，低溫則落在約16度。

陳姵安說，週二、週三雖華南雲雨區遠離，但各地水氣持續偏多，北部、東半部、中部山區有雨，且基隆北海岸、新北市山區降雨量較多，且各地低溫仍相當明顯，尤其北部山區、基隆北海岸、東北部地區有12度低溫，雖白天氣溫開始微幅回升，但北台灣仍不到20度，其他地區則約20至24度左右。

週四台灣則僅受到東北季風影響，各地水氣減少，僅迎風面的北部、東半部地區降雨機率仍偏高，另各地白天氣溫可重回20度以上，中南部地區可達26度左右，但夜間、清晨低溫仍相當明顯，北部地區仍在16度以下，其他地區則落在18度以下。

陳姵安說，待週五、週六台灣周邊環境則轉為偏東風後，各地氣溫才會比較明顯的回升，屆時北部地區降雨也將趨緩，僅東半部地區有零星雨，各地白天氣溫可達20至24度，但因環境轉乾，民眾仍需注意低溫情況。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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